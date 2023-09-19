Вводить прогрессивную шкалу налога на доходы пока не будут

19 сентября. FINMARKET.RU -России подготовило отрицательный отзыв на законопроект, предлагающий установить прогрессивную систему налогообложения доходов граждан. Для тех, кто получает очень много и порой даже неприлично много, предлагалось поднять налоговую ставку до 35% процентов. Однако принципиальнаяправительства такова: вводить такую систему сейчас было бы неправильно.

Как напоминает "Российская газета" , так называемая прогрессивная система подразумевает, что ставка зависит от размера зарплаты. Сегодня налог составляет 13% с доходов до 5 млн рублей в год. Если кто-то получает больше, заплатит уже 15%, но не со всей суммы, а с "излишков": сумм свыше 5 млн. В правительстве назвали нынешний подход сбалансированным.

"Существующая на сегодняшний день система обложения НДФЛ позволяет говорить о сбалансированном подходе, учитывающем интересы как налогоплательщиков, так и бюджетной системы Российской Федерации", - говорится в правительственном отзыве.

Однако у идеи введения прогрессивной шкалы есть и сторонники, которые считают, что справедливость - это когда богатые платят много, а бедные совсем ничего не платят. Автор нынешнего проекта, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов особо обратил внимание, что в качестве нижнего порога он предложил установить 0%. "Мы давно настаиваем на введении в стране прогрессивной шкалы налогообложения. Чем больше получаешь - тем выше налоговая ставка", - заявил Ярослав Нилов "РГ". По его словам, "ставку надо снижать для тех, кто зарабатывает мало. Вплоть до нуля".

Введение ставки в 15% с доходом свыше 5 млн рублей он назвал шагом в этом направлении. "Но мы считаем, что нужно двигаться дальше. И для тех, кто получает огромные деньги в месяц, ставка может вырасти и до 30%, и до 40%, - говорит Нилов. Он считает, что эту тему надо обсуждать и договориться о шаге подъема ставки. "Мы все равно к этому придем", - резюмировал он.