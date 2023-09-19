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19 сентября 2023 года 09:55
ЦБ разработает новые требования к рейтинговым агентствам
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Гавриил Григоров/ТАСС
19 сентября. FINMARKET.RU - Банк России готовит нормативные акты с новыми требованиями к методологии кредитных рейтинговых агентств (КРА), а также к раскрытию ими информации, сообщил "Ведомостям" представитель регулятора. Документы будут конкретизировать требования к описанию подходов к отбору факторов и порядку оценки кредитоспособности объекта рейтинга, которые агентства используют в своей методологии, пояснил представитель ЦБ. Также регулятор уточнит требования к подтверждению третьими сторонами исполнения обязательств рейтингуемого лица и иных обстоятельств, влияющих на его устойчивость. Кроме того, регулятор планирует установить единый для всех агентств формат проведения проверки качества их методологии и ввести общие требования к раскрытию КРА дефолтности их рейтинговых шкал, рассказывает старший директор, руководитель методологической группы АКРА Сергей Кутенко. Последнее нововведение увеличит информативность рейтингов и обеспечит возможности ЦБ по сопоставлению шкал разных агентств, что положительно скажется на прозрачности рынка, считает Кутенко. По действующим законам на постоянной основе агентства раскрывают информацию о методологии оценки, процедурах осуществления рейтинговых действий, конфликтах интересов, оказываемых дополнительных услугах и др. Еще часть информации агентства должны раскрывать периодически, например исторические данные о дефолтах рейтингуемых компаний. Как говорит представитель регулятора, новые требования к раскрытию информации коснутся планируемых агентствами изменений в методологии, которую они применяют. Требования будут обязательными для исполнения, добавляет он. "Это будет способствовать повышению качества рейтинговых услуг и обеспечению прозрачности деятельности рейтинговых агентств", - уверен представитель ЦБ. В России сейчас аккредитованы четыре отечественных рейтинговых агентства: АКРА, НКР, "Эксперт РА" и НРА. До спецоперации на рынке были "дочки" крупнейших международных агентств - S&P, Moody's, Fitch, но весной 2022 г. они ушли из России, отозвав все рейтинги.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, рейтинги, агентства, требования, ЦБ
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