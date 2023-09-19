В России создадут единый закон для IT-компаний и связистов

19 сентября. FINMARKET.RU - Минцифры подготовило проект Цифрового кодекса - закона, который, по замыслу авторов, должен систематизировать разрозненные нормативные акты в сфере IT и связи, не учитывающие особенности многих современных технологий. Это следует из документа, с которым ознакомились "Известия" , его подлинность подтвердил источник в одном из профильных госорганов.

В частности, кодекс должен установить единый для отрасли понятийный аппарат: сейчас он располагается более чем в 10 нормативных правовых актах, отмечают авторы концепции. По их мнению, документ должен установить четкие регуляторные требования к государственным информационным системам, которые сейчас весьма расплывчаты, - это зачастую приводит к их дублированию и невозможности использовать данные с одной госплатформы на другой.

Кодекс также определит единый подход к цифровой идентификации граждан: сейчас всуществует множество взглядов на эту процедуру, следует из концепции. Должно появиться комплексное регулирование облачных технологий, больших данных, искусственного интеллекта, многие аспекты применения которых до сих пор не описаны законодательно, отмечается в проекте документа. Упомянут в нем и электронный документооборот: единого документа, который бы его регулировал, в РФ нет.

Принятие нового свода правил, по мнению авторов концепции, позволит быстрее и качественнее предоставлять госуслуги, снизить бюджетные расходы на создание информсистем, сделать взаимодействие государства с их пользователями прозрачнее и тому подобное, говорится в проекте.

Как отметил источник "Известий" в совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, в документе большое внимание уделяется цифровизации госуправления. Так, концепция предполагает, что в Цифровом кодексе будут урегулированы вопросы электронной коммерции и защиты потребителей в онлайн-среде, защиты персональных данных и конфиденциальности.

При этом многие важные сферы проект не затрагивает, поэтому в полной мере "цифровым" такой кодекс не будет, полагает собеседник "Известий". Например, концепция документа не включает в себя регулирование СМИ и их контента, регулирование цифровых платформ и экосистем и так далее.

В Минцифры считают, что Цифровой кодекс необходим, чтобы связать в едином акте существующие нормы. Это поможет избавиться от внутренних противоречий в актах, если такие есть, а также от устаревших норм.

Документ охватит регулирование всей отрасли связи и информационных технологий и станет правовой основой для отраслевого и межотраслевого взаимодействия участников рынка, добавили в Минцифры.