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19 сентября 2023 года 09:29
В России создадут единый закон для IT-компаний и связистов
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Артем Геодакян/ТАСС
19 сентября. FINMARKET.RU - Минцифры подготовило проект Цифрового кодекса - закона, который, по замыслу авторов, должен систематизировать разрозненные нормативные акты в сфере IT и связи, не учитывающие особенности многих современных технологий. Это следует из документа, с которым ознакомились "Известия", его подлинность подтвердил источник в одном из профильных госорганов. В частности, кодекс должен установить единый для отрасли понятийный аппарат: сейчас он располагается более чем в 10 нормативных правовых актах, отмечают авторы концепции. По их мнению, документ должен установить четкие регуляторные требования к государственным информационным системам, которые сейчас весьма расплывчаты, - это зачастую приводит к их дублированию и невозможности использовать данные с одной госплатформы на другой. Кодекс также определит единый подход к цифровой идентификации граждан: сейчас в РФ существует множество взглядов на эту процедуру, следует из концепции. Должно появиться комплексное регулирование облачных технологий, больших данных, искусственного интеллекта, многие аспекты применения которых до сих пор не описаны законодательно, отмечается в проекте документа. Упомянут в нем и электронный документооборот: единого документа, который бы его регулировал, в РФ нет. Принятие нового свода правил, по мнению авторов концепции, позволит быстрее и качественнее предоставлять госуслуги, снизить бюджетные расходы на создание информсистем, сделать взаимодействие государства с их пользователями прозрачнее и тому подобное, говорится в проекте. Как отметил источник "Известий" в совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, в документе большое внимание уделяется цифровизации госуправления. Так, концепция предполагает, что в Цифровом кодексе будут урегулированы вопросы электронной коммерции и защиты потребителей в онлайн-среде, защиты персональных данных и конфиденциальности. При этом многие важные сферы проект не затрагивает, поэтому в полной мере "цифровым" такой кодекс не будет, полагает собеседник "Известий". Например, концепция документа не включает в себя регулирование СМИ и их контента, регулирование цифровых платформ и экосистем и так далее. В Минцифры считают, что Цифровой кодекс необходим, чтобы связать в едином акте существующие нормы. Это поможет избавиться от внутренних противоречий в актах, если такие есть, а также от устаревших норм. Документ охватит регулирование всей отрасли связи и информационных технологий и станет правовой основой для отраслевого и межотраслевого взаимодействия участников рынка, добавили в Минцифры.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, IT-компании, связисты, закон
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