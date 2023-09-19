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19 сентября 2023 года 09:20
Спрос на золото со стороны граждан вновь начал расти
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Владимир Смирнов/ТАСС
19 сентября. FINMARKET.RU - Банки отмечают повышенный спрос на золотые слитки со стороны населения. Отдельные участники рынка в неофициальных беседах даже отмечают их дефицит, именно их приобретают розничные инвесторы, видя в золоте "тихую гавань", пишет "Коммерсантъ". "В связи с санкционными ограничениями экспорт в 2022 году был затруднен, и на рынке сложился профицит, при котором недропользователи были вынуждены продавать в убыток золото ниже себестоимости", - поясняет предправления Реалист-банка Владимир Эльманин. Сейчас ситуация изменилась, добавляет он, экспортеры реализуют золото по цене Лондонской биржи, а внутренний ювелирный рынок приобретает на 1-1,5% дешевле, что делает продажу металла в России менее рентабельной. Впрочем, крупнейшие банки уверяют, что у них слитков достаточно, а нехватка может возникать у небольших игроков, которые покупают золото у производителей под заказы клиентов, не формируя запасы.
Опубликовано Финмаркет
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