Спрос на золото со стороны граждан вновь начал расти

19 сентября. FINMARKET.RU - Банки отмечают повышенныйна золотые слитки со стороны населения. Отдельные участники рынка в неофициальных беседах даже отмечают их дефицит, именно их приобретают розничные инвесторы, видя в золоте "тихую гавань", пишет "Коммерсантъ".

"В связи с санкционными ограничениями экспорт в 2022 году был затруднен, и на рынке сложился профицит, при котором недропользователи были вынуждены продавать в убытокниже себестоимости", - поясняет предправления Реалист-банка Владимир Эльманин. Сейчас ситуация изменилась, добавляет он, экспортеры реализуют золото по цене Лондонской биржи, а внутренний ювелирный рынок приобретает на 1-1,5% дешевле, что делает продажу металла в России менее рентабельной.

Впрочем, крупнейшие банки уверяют, что у них слитков достаточно, а нехватка может возникать у небольших игроков, которые покупают золото у производителей под заказы клиентов, не формируя запасы.