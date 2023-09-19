За 8 месяцев совокупный заработок самозанятых вырос в 1,5 раза

19 сентября. FINMARKET.RU - За время действия налога на профессиональный доход (НПД) по состоянию на 1 сентября 2023 г.заработали 2,62 трлн руб. - на 87% больше, чем на ту же дату в 2022 г., сообщил "Ведомостям" представитель Федеральной налоговой службы (ФНС). С начала года их совокупный заработок вырос в 1,5 раза (на 828,97 млрд руб.) с 1,78 трлн руб., которые фиксировались на 1 января. Представитель ФНС уточнил, что динамика обусловлена увеличением числа плательщиков НПД.

По данным ФНС, на 1 сентября 2023 г. самозанятые россияне уплатили 35,5 млрд руб. - это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежедневно к проекту НПД присоединяется более 7000 человек, сообщил представитель ФНС. Сейчас, по его словам, налоговым режимом пользуется более 8,3 млн физлиц.

Темпы роста доходов самозанятых опережают даже рост общей массы ненефтегазовых доходов, который составил 24% за 8 месяцев 2023 г., отметил главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. Это опережение эксперт связал с ростом количества таких россиян с 3,9 млн на начало 2022 г. до 8,3 млн на конец августа.

Судя по международному опыту, нормой доли самозанятых к общему числу работающих граждан можно считать от 10% в США до 13% в Европе, пояснил Исаков. Для России достижение этой планки предполагает рост количества людей с таким статусом до 9-10 млн человек - уровня, который может быть достигнут в конце 2023 г. - начале 2024 г., уточнил он.

Между тем ост доли занятых, которые не делают страховых взносов в общую систему, которая работает по принципу финансирования пенсий и пособий действующими работниками, может иметь долгосрочные последствия, отмечает Исаков. В случае дальнейшего увеличения доли таких граждан "могут потребоваться либо повышение ставок соцвзносов на ту часть плательщиков, которые не имеют льготы на их уплату, либо изменение налогового режима для самозанятых в сторону повышения ставок", заявил он.