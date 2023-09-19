ЦБ ждет продолжения роста годовой инфляции в ближайшие месяцы

19 сентября. FINMARKET.RU - Годоваяв России ближайшие месяцы продолжит повышаться, это будет связано с нарастанием ценового давления, говорится в комментарии

"Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля. В этих условиях для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году потребовалось повышение ключевой ставки", - отметил Банк России.

Годовая инфляция, по прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2023 году составит 6,0-7,0%, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем.

ЦБ отмечает, что в августе продолжился перенос курса в потребительские цены. Рост цен на легковые автомобили и электронику остался на повышенном уровне, заметно дорожали многие потребительские товары со значительной импортной составляющей. Перенос ослабления рубля в цены усиливается повышенными инфляционными ожиданиями, отмечает регулятор.

Ослабление рубля в августе 2023 года по отношению к трем основным торгуемым иностранным валютам замедлилось по сравнению с июлем. За месяц снижение курса рубля к доллару составило 5,3%, к евро - 4,0%, к юаню - 4,5%. "Накопленное за три скользящих месяца ослабление рубля было максимальным с мая текущего года", - подчеркивает ЦБ.

Годовая инфляция в РФ на 11 сентября, как следует из данных Росстата, ускорилась до 5,48% с 5,15% на конец августа, если ее высчитывать из недельной динамики.

Потребительские цены в августе выросли на 0,28% против 0,63% в июле. С поправкой на сезонность (SA) месячный прирост цен замедлился до 0,75% (с 0,96% в июле). Возросли месячные темпы прироста цен на основные группы товаров и услуг, отмечает ЦБ. В среднем за последние три месяца потребительские цены росли темпом 0,72% (с поправкой на сезонность), что в годовом выражении соответствует 9,0%. Это сопоставимо с динамикой цен, наблюдавшейся во второй половине 2021 года на фоне ускоренного роста потребительского спроса.