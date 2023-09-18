В РФ начнут продавать лекарства в рассрочку в онлайне

18 сентября. FINMARKET.RU - Интернет-портал "Сбер Еаптека" начнет продаватьв рассрочку в онлайне, сообщают "Ведомости", ссылающиеся на свои источники, знакомые с новым проектом компании. Представитель "Сбер Еаптеки" эту информацию подтвердил. Он уточняет, что для развития этого проекта будет запущен специальный сервис.

На данный момент аналогичную услугу предоставляют различные маркетплейсы, но она действует исключительно в отношении биологически активных добавок (БАД), а не лекарств, напоминает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. По его мнению, сервис будет пользоваться спросом в том числе в связи с увеличением стоимости различных препаратов.

Однако представитель сети "Аптека 25" считает, что услуга не будет востребована в массовом порядке, а только у клиентов, которым внезапно потребовалось дорогостоящее лечение.