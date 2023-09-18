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18 сентября 2023 года 09:39

Наличие дисциплинарного взыскания - не повод лишать премии

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Олег Елков/ТАСС
Олег Елков/ТАСС
18 сентября. FINMARKET.RU - Наличие дисциплинарного взыскания - не повод лишать работника премии. Такой позиции придерживается Минтруд. Он подготовил законопроект (имеется в распоряжении "Российской газеты"), вносящий изменения в Трудовой кодекс. Доработанный с учетом обсуждения на совещании 7 сентября в аппарате правительства проект закона поступил в Российскую трехстороннюю комиссию.

"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 135 Трудового кодекса Российской Федерации" подготовлен в целях реализации права работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Конституционный суд РФ вынес постановление, согласно которому часть вторая статьи 135 Трудового кодекса признана не соответствующей Конституции Российской Федерации в той мере, в какой она порождает возможность произвольного установления на локальном уровне правил исчисления отдельных выплат, входящих в состав заработной платы (прежде всего премий), и тем самым во взаимосвязи с соответствующими положениями коллективного договора и (или) локальных нормативных актов позволяет без учета количества и качества затраченного труда, а также иных объективных критериев уменьшать размер заработной платы работника, имеющего неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание. Поэтому предусматривается, что учет дисциплинарного взыскания при начислении премий не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20%.

Таким образом работник будет защищен от произвольного снижения ему выплат, которые он заработал, в том числе участвуя в выполнении конкретных работ (оказании услуг), например, платных медицинских услуг, услуг по обязательному добровольному медицинскому страхованию и т.п. В случае принятия законопроект вступит в силу с I сентября 2024 года.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  Минтруд,  законодательство

 
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