Активы нерезидентов на счетах брокеров РФ превысили 1 трлн руб.

К середине годанерезидентов на счетах российских брокеров превысили 1 трлн руб. Согласно оценке "Коммерсанта" , основанной на данных ЦБ, по итогам второго квартала общее количество счетов нерезидентов у российских брокеров выросло более чем на 5%, до 25,9 тыс. шт. Активы росли еще быстрее. За квартал они увеличились на 23%, до 1,06 трлн руб. Основной прирост счетов обеспечили частные инвесторы (почти на 1,3 тыс. шт. до 24,58 тыс. шт.), а по активам – юрлица (на 23,6%, до 1,021 трлн руб.).

Такая динамика счетов и активов связан не только с действиями российских компаний по редомициляции и регистрации офшорных компаний, но и сменой юрисдикций компаниями, работающими в России. По словам источника “Ъ” в крупной инвесткомпании, все организации, которые так или иначе взаимодействуют с РФ, вынуждены искать альтернативные места хранения денег и альтернативные страны для расчетов.

Произошли заметные изменения в географии притока средств.

Если в начале года активнее всего росли активы клиентов из ОАЭ (в восемь раз, до 63 млрд руб.), то по итогам второго квартала динамика замедлилась — на 42%, до 89,5 млрд руб.

Сейчас основное увеличение пришлось на международные компании с территорий САР (т. е. внутренние офшоры), активы которых выросли чем в 13 раз, до 133,6 млрд руб. По этому показателю они заняли второе место после Кипра (506 млрд руб.).

Многократный рост показали активы клиентов из внешних офшоров — Панамы, с Маршалловых Островов, островов Сент-Китс и Невис, Гернси и Гренады.