.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Главный фактор ускорения инфляции - ослабление рубля, реагировать своевременно, считает президент РФ
Путин: этап восстановления экономики РФ завершился, в этом году рост ВВП ожидается на уровне 2,5-2,8%
18 сентября 2023 года 09:17
Активы нерезидентов на счетах брокеров РФ превысили 1 трлн руб.
|0
Станислав Красильников/ТАСС
К середине года активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 1 трлн руб. Согласно оценке "Коммерсанта", основанной на данных ЦБ, по итогам второго квартала общее количество счетов нерезидентов у российских брокеров выросло более чем на 5%, до 25,9 тыс. шт. Активы росли еще быстрее. За квартал они увеличились на 23%, до 1,06 трлн руб. Основной прирост счетов обеспечили частные инвесторы (почти на 1,3 тыс. шт. до 24,58 тыс. шт.), а по активам – юрлица (на 23,6%, до 1,021 трлн руб.). Такая динамика счетов и активов связан не только с действиями российских компаний по редомициляции и регистрации офшорных компаний, но и сменой юрисдикций компаниями, работающими в России. По словам источника “Ъ” в крупной инвесткомпании, все организации, которые так или иначе взаимодействуют с РФ, вынуждены искать альтернативные места хранения денег и альтернативные страны для расчетов. Произошли заметные изменения в географии притока средств. Если в начале года активнее всего росли активы клиентов из ОАЭ (в восемь раз, до 63 млрд руб.), то по итогам второго квартала динамика замедлилась — на 42%, до 89,5 млрд руб. Сейчас основное увеличение пришлось на международные компании с территорий САР (т. е. внутренние офшоры), активы которых выросли чем в 13 раз, до 133,6 млрд руб. По этому показателю они заняли второе место после Кипра (506 млрд руб.). Многократный рост показали активы клиентов из внешних офшоров — Панамы, с Маршалловых Островов, островов Сент-Китс и Невис, Гернси и Гренады.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, брокеры, нерезиденты, активы
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.