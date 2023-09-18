ФАС против индексации цен на связь выше уровня инфляции

18 сентября. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство отрицательный отзыв на разработанную Минцифры стратегию отрасли связи до 2035 г.не устроили предложения разрешить операторам связи индексировать тарифы на уровень "не менее индекса потребительских цен", а также перенести часть издержек операторов по обслуживанию инфраструктуры на поставщиков контента - крупнейшие интернет-компании и онлайн-кинотеатры.

О том, что ФАС России в своем отзыве раскритиковала представленную Минцифры стратегию развития связи, "Ведомостям" рассказал собеседник в одном из онлайн-кинотеатров и подтвердили два источника в профильных объединениях и ассоциациях. Получение отрицательного отзыва ФАС также подтвердил источник в правительстве.

"Минцифры проведет обсуждение с ФАС по их отзыву в ближайшее время. Считаем, что необходимо совместно проработать механизм защиты операторами своих инвестрасходов в условиях, когда затраты на модернизацию сетей растут", - сообщил представитель Минцифры. При этом должен быть обеспечен дифференцированный подход к тарифам, который сохранит их доступность для разных категорий населения, а также гарантированное исполнение операторами своих обязательств по инвестициям в обновление инфраструктуры, подчеркнул он.

Сейчас индексация цен на услуги связи не регулируется.

Повышение тарифов выше уровня инфляции, по мнению ФАС, не соответствует нормам действующего законодательства, говорится в отзыве. В стратегии, отмечает ФАС, содержатся положения "о недостаточной инвестиционной активности операторов ввиду их финансового положения, в связи с чем предлагается введение ежегодной индексации тарифов на услуги связи на уровень не менее индекса потребительских цен (ИПЦ) с момента предыдущего повышения тарифов". Эта модель, по мнению ФАС, противоречит закону "О защите конкуренции" и, по сути, является "тарифным квазирегулированием", что "повлечет необходимость введения раздельного учета доходов и расходов".