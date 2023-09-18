В России предлагают ввести транспортный демпфер

18 сентября. FINMARKET.RU - Грузоперевозчики просят правительство ввести транспортный- компенсацию компаниям за сдерживание роста стоимости доставки грузов. Письмо с таким обращением к главе кабмина Михаилу Мишустину направила ассоциация "Грузавтотранс", пишут "Известия"

На фоне подорожания топлива расходы транспортных компаний растут, а стоимость перевозок увеличивается, что приводит к подорожанию товаров, следует из письма. Транспортный демпфер по типу нефтяного мог бы компенсировать бизнесу издержки за счет выплат от государства, что позволит избежать повышения стоимости услуг, считают представители бизнеса.

"За последние 1,5 месяца цены на А3С поднялись в среднем на 4-5 рублей, что соответствует примерно 8% […] С увеличением стоимости на АЗС топливные компании убирают скидки для перевозчиков, таким образом нагрузка на перевозчиков увеличивается уже на 15-20%", - говорится в письме. В итоге, утверждают авторы документа, перевозчики вынуждены поднимать ставки, что отражается на розничных ценах и росте инфляции.

Как ранее сообщали СМИ, за первую половину 2023 года стоимость грузовых перевозок по самым популярным направлениям в среднем поднялась на 38% и на 10% за последний квартал.

По словам президента ассоциации "Грузавтотранс" Владимира Матягина, для сдерживания цены на топливо внутри страны правительство осуществляет выплаты нефтяным компаниям согласно демпферному механизму. "Ассоциация предлагает проработать и заключить демпферное соглашение с автогрузоперевозчиками по аналогии с топливными компаниями и таким образом компенсировать высокую стоимость перевозок", - объяснил он "Известиям".

Транспортный демпфер по типу нефтяного может компенсировать бизнесу издержки за счет выплат от государства, что позволит избежать повышения стоимости услуг, считает бизнес. Но эксперты полагают, что мера может обойтись бюджету более чем в 10 трлн рублей, поэтому власти вряд ли пойдут на такие траты.