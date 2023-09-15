Медиарейтинг банков за август 2023 года

В августе 2023 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место занял по количеству упоминаний занял банк ФК "Открытие", по показателю Индекса заметности - Промсвязьбанк, по охватам - Альфа-Банк. В пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк, "Тинькофф Банк" и Газпромбанк.

Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 44 764 упоминаний (47 702 в июле). Вторую позицию занял ВТБ - 34 549 упоминаний (24 672 в июне), за ним следует банк ФК "Открытие" - 15 553 упоминаний (10 354 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил сразу 48%, заметность Промсвязьбанка выросла более чем на 55% по сравнению с маем.

В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 247,4 млн (-4%, 257 млн в июле). На втором месте - ВТБ с результатом 249,9 млн, показатель охватов практически не изменился (249 млн в июле). Третью строчку занял Альфа-Банк, по сравнению с предыдущим периодом его показатели снизились на 7,5% - до 143 млн (154,6 млн в июле).

Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в августе стала публикация финансовой отчетности по МСФО за второй квартал 2023 года. Банк сообщил о рекордной чистой прибыли - 380,3 по результатам 3 месяцев, по сравнению с первым кварталом рост составил 6,5%. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, которые приведены в сообщении банка, во втором квартале был выдан рекордный объем кредитов - 6,6 трлн рублей. В розничном кредитовании активнее всего рос ипотечный портфель - плюс 8,1% за квартал и 13,2% с начала года (до 8,5 трлн рублей). Общий розничный портфель с начала года вырос на 12,1%, до 13,9 трлн рублей.

В августе Сбербанк сообщил о новой мошеннической схеме: злоумышленники начали обманным путем вынуждать расстаться с деньгами не только свою жертву, но и ряд родственников жертвы, таким образом значительно увеличивая круг пострадавших. "Семейные ценности очень важны для россиян, и мошенники начали использовать это в преступных целях", - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Также в августе Сбербанк провел первую в России сделку кредитования через цифровые финансовые активы (ЦФА) под реальный имущественный залог. Объем сделки составил 100 млн рублей. Как пояснили в банке, сделка является аналогом кредита, ЦФА в ней выступают долговым обязательством, обеспеченным залогом в виде движимого имущества компании и товаров в обороте, при этом в решении о выпуске содержатся сведения о предмете залога.

Главным медиасобытием в информационном поле ВТБ стала встреча главы банка Андрея Костина с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой стало известно о передаче ВТБ пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). "Я поддерживаю это предложение, знаю, что с вами об этом коллеги тоже говорили, прорабатывали предварительно", - заявил президент, выразив надежду на эффективную работы со стороны всей команды ВТБ.

Большой резонанс в СМИ также имело интервью заместителя президента - председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова телеканалу "Россия-24". По его словам, банк планирует установить рекорд в 2023 году и выдать более 1,3 трлн рублей ипотеки. Это на 37% повысит итоги прошлого года и на 11% - исторического результата 2021 года. Он также отметил, что клиенты ВТБ с начала года заключили порядка 135 тысяч ипотечных сделок более чем на 675 млрд рублей.

В августе ВТБ также выявил новую схему мошенничества с использованием социальных карт. Злоумышленники звонят на городские номера, представляясь сотрудниками органов социальной поддержки и выманивая данные соцкарты, которые позволяют им получить доступ к онлайн-банку.

Банк ФК "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" в августе провели совместное исследование, посвященное развитию финансовой грамотности детей. Как стало известно, более трети родителей в России не доверяют деньги своим детям, остальные выделяют бюджет на карманные расходы. Исследователи отметили, что россияне осознают необходимость обучения детей обращению с деньгами с раннего возраста. Наиболее популярным способом повышения финансовой грамотности детей стал личный опыт родителей и их привычки ведения семейного бюджета (46%).

Промсвязьбанк первым на российском рынке провел транзакции между юридическим и физическим лицом с цифровым рублем, который выпускается на платформе Банка России. Предприниматель - клиент ПСБ, работающий в сфере онлайн-образования, открыл электронный кошелек, создал QR-код и передал его покупателю для последующей оплаты услуг, которая прошла успешно. Предприниматель также смог в мобильном приложении ПСБ обменять цифровые рубли на безналичные рубли и обратно, и произвел операцию b2c в цифровых рублях.

Главным событием в инфополе Альфа-Банка стала новость о включении в санкционные списки США сооснователей "Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, а также акционера Альфа-банка Петра Авена. В пресс-службе банка заверили, что введённые санкции не отразятся на работе кредитной организации. "Мы работаем как обычно, на деятельность банка это никак не влияет", - говорится в сообщении.

Название Упоминания в СМИ, август 2023 Упоминания в СМИ, июль 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 44 764 47 702 -6,2 2 ВТБ 34 549 24 672 40,0 3 ФК Открытие 15 553 10 354 50,2 4 Россельхозбанк 11 547 15 499 -25,5 5 Тинькофф Банк 9 584 10 551 -9,2 6 Промсвязьбанк 7 753 6 420 20,8 7 Газпромбанк 7 295 6 596 10,6 8 Альфа-банк 6 895 5 909 16,7 9 Совкомбанк 3 997 3 717 7,5 10 Росбанк 3 725 2 639 41,2 11 МТС Банк 3 593 2 853 25,9 12 Банк УРАЛСИБ 3 474 2 592 34,0 13 Райффайзенбанк 2 711 2 184 24,1 14 Банк ДОМ.РФ 2 582 2 279 13,3 15 Почта банк 2 325 2 169 7,2 16 Банк Синара 2 272 1 998 13,7 17 Росгосстрахбанк 2 242 2 818 -20,4 18 Банк Санкт-Петербург 1 998 1 664 20,1 19 Московский Кредитный Банк 1 786 1 869 -4,4 20 РНКБ Банк 1 729 1 257 37,5 21 Дальневосточный банк 1 640 840 95,2 22 Новикомбанк 1 592 992 60,5 23 Банк ЗЕНИТ 1 587 1 339 18,5 24 Ренессанс Кредит 1 264 704 79,5 25 ББР Банк 1 220 744 64,0 26 Банк Русский Стандарт 1 127 1 078 4,5 27 ЮниКредит Банк 1 004 784 28,1 28 УБРиР 969 1 146 -15,4 29 Ак Барк Банк 933 478 95,2 30 Транскапиталбанк 920 316 191,1 31 Абсолют Банк 900 674 35,5 32 МСП Банк 894 532 68,0 33 ОТП Банк 803 695 15,5 34 Примсоцбанк 778 980 -20,6 35 Банк Союз 732 294 149,0 36 Банк ТРАСТ 689 1 022 -32,6 37 Алмазэргиэнбанк 677 436 55,3 38 Ситибанк 672 214 214,0 39 Банк Левобережный 637 466 36,7 40 КБ "Центр-инвест" 608 459 32,5 41 ХКФ Банк 536 506 5,9 42 Азиатско-Тихоокеанский Банк 536 486 10,3 43 "Локо-Банк" 512 1 439 -64,4 44 ВБРР 497 371 34,0 45 Экспобанк 467 474 -1,5 46 Банк "Точка" 451 728 -38,0 47 Цифра Банк 441 282 56,4 48 Фора-Банк 423 145 191,7 49 Банк БКФ 365 314 16,2 50 АБ "Россия" 302 328 -7,9

Название Индекс заметности, август 2023 Индекс заметности, июль 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 6 812 043 7 612 823 -10,5 2 ВТБ 5 233 573 3 541 958 47,8 3 Промсвязьбанк 1 576 026 1 015 981 55,1 4 Россельхозбанк 1 412 042 2 180 294 -35,2 5 Тинькофф Банк 1 263 946 1 731 027 -27,0 6 ФК Открытие 1 191 383 1 123 421 6,0 7 Альфа-Банк 965 320 883 955 9,2 8 Газпромбанк 678 450 647 457 4,8 9 Банк УРАЛСИБ 649 239 552 828 17,4 10 Новикомбанк 580 614 216 170 168,6 11 Райффайзенбанк 506 781 336 866 50,4 12 Совкомбанк 476 570 459 053 3,8 13 Банк ДОМ.РФ 418 360 395 966 5,7 14 Банк Синара 410 388 330 867 24,0 15 Росбанк 353 256 307 147 15,0 16 Почта банк 352 854 168 386 109,6 17 Банк Санкт-Петербург 346 402 207 971 66,6 18 МТС Банк 324 586 214 553 51,3 19 РНКБ Банк 315 661 194 255 62,5 20 Росгосстрах Банк 314 594 408 514 -23,0 21 Банк ТРАСТ 236 801 315 901 -25,0 22 УБРиР 173 471 133 879 29,6 23 Ситибанк 158 920 16 414 868,2 24 Московский Кредитный Банк 140 992 145 014 -2,8 25 КБ "Центр-инвест" 132 090 101 277 30,4 26 Банк ЗЕНИТ 130 010 96 641 34,5 27 ЮниКредит Банк 123 797 54 141 128,7 28 Ренессанс Кредит 110 988 27 761 299,8 29 Банк Русский Стандарт 110 986 134 103 -17,2 30 Банк "Точка" 107 351 249 081 -56,9 31 Ак Барс Банк 100 722 52 858 94,2 32 МСП Банк 98 098 99 770 -1,7 33 "Локо-Банк" 90 080 245 068 -63,2 34 Абсолют Банк 78 785 52 030 51,4 35 Банк БКФ 75 768 68 497 10,6 36 Транскапиталбанк 58 945 20 352 189,6 37 Юнистрим 58 550 262 516 -77,7 38 Экспобанк 53 195 53 478 -0,5 39 НБД Банк 52 270 67 365 -22,4 40 ОТП Банк 49 289 47 252 4,3 41 Банк Левобережный 44 701 23 302 91,8 42 Банк Союз 44 040 84 060 -47,6 43 ПСКБ 43 965 130 863 -66,4 44 ХКФ Банк 42 328 32 893 28,7 45 Азиатско-Тихоокеанский Банк 39 363 64 150 -38,6 46 Цифра Банк 38 846 22 807 70,3 47 БКС Банк 38 059 21 672 75,6 48 Примсоцбанк 36 618 28 506 28,5 49 Нордеа Банк 32 887 4 986 559,6 50 Тольяттихимбанк 31 459 402 7725,6

Название Охват аудитории, август 2023 Охват аудитории, июль 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 247 406 234 257 089 325 -3,8 2 ВТБ 249 938 814 249 045 066 0,4 3 Альфа-Банк 143 000 085 154 640 136 -7,5 4 Газпромбанк 137 336 814 115 360 012 19,1 5 Тинькофф Банк 136 180 351 131 932 956 3,2 6 Промсвязьбанк 124 982 998 99 729 157 25,3 7 Росбанк 121 369 882 115 943 747 91,6 8 Совкомбанк 107 645 204 69 241 638 55,5 9 ФК Открытие 104 593 254 141 029 318 -25,8 10 Россельхозбанк 95 502 185 175 553 646 -46,7 11 Банк ДОМ.РФ 85 242 659 38 535 135 121,2 12 Почта банк 81 393 774 63 035 717 29,1 13 Банк УРАЛСИБ 72 094 677 55 422 503 30,1 14 Райффайзенбанк 64 182 582 71 601 967 -10,4 15 МТС Банк 60 712 351 44 419 854 36,7 16 Банк Русский Стандарт 52 440 682 49 790 284 5,3 17 Московский Кредитный Банк 46 622 711 56 428 939 -17,4 18 Ситибанк 45 328 923 12 751 088 255,5 19 Банк БКФ 45 067 511 29 154 414 54,6 20 Банк Синара 44 837 982 30 912 388 45,0 21 РНКБ Банк 44 592 773 48 677 379 -8,4 22 ЮниКредит Банк 41 300 660 68 613 906 -39,8 23 Банк Санкт-Петербург 40 515 970 31 918 653 26,9 24 Транскапиталбанк 39 604 819 22 239 375 78,1 25 Банк Союз 38 572 485 23 723 301 62,6 26 Ак Барс Банк 37 700 429 11 309 933 233,3 27 Ренессанс Кредит 34 639 283 16 957 995 104,3 28 "Локо-Банк" 34 584 932 48 955 544 -29,4 29 Экспобанк 32 380 449 15 092 392 114,5 30 БКС Банк 31 244 367 12 007 283 160,2 31 Примсоцбанк 30 708 215 15 761 829 94,8 32 Абсолют Банк 30 493 341 23 978 627 27,2 33 ПСКБ 30 008 194 39 441 661 -23,9 34 Банк ЗЕНИТ 29 500 996 29 145 582 1,2 35 Росэксимбанк 28 905 780 10 667 753 171,0 36 Цифра Банк 27 666 256 19 956 610 38,6 37 Росгосстрах Банк 26 124 333 37 760 900 -30,8 38 ВБРР 25 382 346 18 652 437 36,1 39 Банк "Точка" 23 718 113 39 943 490 -40,6 40 Bank of China 22 463 227 29 866 524 -24,8 41 Банк ТРАСТ 22 346 926 53 956 268 -58,6 42 Банк Интеза 22 003 545 12 818 057 71,7 43 УБРиР 21 330 722 23 608 499 -9,6 44 ОТП Банк 20 713 814 36 262 296 -42,9 45 Юнистрим 20 490 789 39 658 622 -48,3 46 Новикомбанк 20 007 652 22 381 313 -10,6 47 Азиатско-Тихоокеанский Банк 18 724 890 19 919 187 -6,0 48 Модульбанк 18 239 351 5 369 940 239,7 49 Киви Банк 18 140 495 17 619 014 3,0 50 КБ "Москоммерцбанк" 17 603 372 136 387 12806,9

1. Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа на 350 базисных пунктов (б.п.) - до 12,00% годовых

2. Центральный банк России начал тестировать операции с цифровыми рублями. На первом этапе в нем принимает участие ограниченный круг клиентов 13 банков

3. Президент РФ Владимир Путин заявил о передаче ВТБ пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК)

4. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал о рынке кредитования и борьбе с мошенниками

5. Вслед за решением Центробанка повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов крупные российские банки начали поднимать ставки по депозитам и накопительным счетам

начали поднимать ставки по депозитам и накопительным счетам 6. Центральный банк России опубликовал проект основных направлений ДКП на 2024 год и период 2025 и 2026 годов

7. Сбербанк отчитался о рекордной прибыли по МСФО - за второй квартал 2023 года она составила 380,3 млрд рублей

8. Крупнейшие банки в России объявили повышение ставок по ипотеке вслед за увеличением ключевой ставки Центробанка

9. Экс-глава банка ФК "Открытие" Михаил Задорнов: нужно смириться с необходимостью вмешательства государства в валютный рынок на фоне слабого рубля

10. Центральный банк России не увидел угроз финансовой стабильности в связи с динамикой курса рубля

Главные темы публикаций: