Медиарейтинг банков за август 2023 года

В августе 2023 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место занял по количеству упоминаний занял банк ФК "Открытие", по показателю Индекса заметности - Промсвязьбанк, по охватам - Альфа-Банк. В пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк, "Тинькофф Банк" и Газпромбанк.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 44 764 упоминаний (47 702 в июле). Вторую позицию занял ВТБ - 34 549 упоминаний (24 672 в июне), за ним следует банк ФК "Открытие" - 15 553 упоминаний (10 354 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил сразу 48%, заметность Промсвязьбанка выросла более чем на 55% по сравнению с маем.
В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 247,4 млн (-4%, 257 млн в июле). На втором месте - ВТБ с результатом 249,9 млн, показатель охватов практически не изменился (249 млн в июле). Третью строчку занял Альфа-Банк, по сравнению с предыдущим периодом его показатели снизились на 7,5% - до 143 млн (154,6 млн в июле).
Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в августе стала публикация финансовой отчетности по МСФО за второй квартал 2023 года. Банк сообщил о рекордной чистой прибыли - 380,3 по результатам 3 месяцев, по сравнению с первым кварталом рост составил 6,5%. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, которые приведены в сообщении банка, во втором квартале был выдан рекордный объем кредитов - 6,6 трлн рублей. В розничном кредитовании активнее всего рос ипотечный портфель - плюс 8,1% за квартал и 13,2% с начала года (до 8,5 трлн рублей). Общий розничный портфель с начала года вырос на 12,1%, до 13,9 трлн рублей.
В августе Сбербанк сообщил о новой мошеннической схеме: злоумышленники начали обманным путем вынуждать расстаться с деньгами не только свою жертву, но и ряд родственников жертвы, таким образом значительно увеличивая круг пострадавших. "Семейные ценности очень важны для россиян, и мошенники начали использовать это в преступных целях", - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Также в августе Сбербанк провел первую в России сделку кредитования через цифровые финансовые активы (ЦФА) под реальный имущественный залог. Объем сделки составил 100 млн рублей. Как пояснили в банке, сделка является аналогом кредита, ЦФА в ней выступают долговым обязательством, обеспеченным залогом в виде движимого имущества компании и товаров в обороте, при этом в решении о выпуске содержатся сведения о предмете залога.
Главным медиасобытием в информационном поле ВТБ стала встреча главы банка Андрея Костина с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой стало известно о передаче ВТБ пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). "Я поддерживаю это предложение, знаю, что с вами об этом коллеги тоже говорили, прорабатывали предварительно", - заявил президент, выразив надежду на эффективную работы со стороны всей команды ВТБ.
Большой резонанс в СМИ также имело интервью заместителя президента - председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова телеканалу "Россия-24". По его словам, банк планирует установить рекорд в 2023 году и выдать более 1,3 трлн рублей ипотеки. Это на 37% повысит итоги прошлого года и на 11% - исторического результата 2021 года. Он также отметил, что клиенты ВТБ с начала года заключили порядка 135 тысяч ипотечных сделок более чем на 675 млрд рублей.
В августе ВТБ также выявил новую схему мошенничества с использованием социальных карт. Злоумышленники звонят на городские номера, представляясь сотрудниками органов социальной поддержки и выманивая данные соцкарты, которые позволяют им получить доступ к онлайн-банку.
Банк ФК "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" в августе провели совместное исследование, посвященное развитию финансовой грамотности детей. Как стало известно, более трети родителей в России не доверяют деньги своим детям, остальные выделяют бюджет на карманные расходы. Исследователи отметили, что россияне осознают необходимость обучения детей обращению с деньгами с раннего возраста. Наиболее популярным способом повышения финансовой грамотности детей стал личный опыт родителей и их привычки ведения семейного бюджета (46%).
Промсвязьбанк первым на российском рынке провел транзакции между юридическим и физическим лицом с цифровым рублем, который выпускается на платформе Банка России. Предприниматель - клиент ПСБ, работающий в сфере онлайн-образования, открыл электронный кошелек, создал QR-код и передал его покупателю для последующей оплаты услуг, которая прошла успешно. Предприниматель также смог в мобильном приложении ПСБ обменять цифровые рубли на безналичные рубли и обратно, и произвел операцию b2c в цифровых рублях.
Главным событием в инфополе Альфа-Банка стала новость о включении в санкционные списки США сооснователей "Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, а также акционера Альфа-банка Петра Авена. В пресс-службе банка заверили, что введённые санкции не отразятся на работе кредитной организации. "Мы работаем как обычно, на деятельность банка это никак не влияет", - говорится в сообщении.
|
|Название
|Упоминания в СМИ, август 2023
|Упоминания в СМИ, июль 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|44 764
|47 702
|-6,2
|2
|ВТБ
|34 549
|24 672
|40,0
|3
|ФК Открытие
|15 553
|10 354
|50,2
|4
|Россельхозбанк
|11 547
|15 499
|-25,5
|5
|Тинькофф Банк
|9 584
|10 551
|-9,2
|6
|Промсвязьбанк
|7 753
|6 420
|20,8
|7
|Газпромбанк
|7 295
|6 596
|10,6
|8
|Альфа-банк
|6 895
|5 909
|16,7
|9
|Совкомбанк
|3 997
|3 717
|7,5
|10
|Росбанк
|3 725
|2 639
|41,2
|11
|МТС Банк
|3 593
|2 853
|25,9
|12
|Банк УРАЛСИБ
|3 474
|2 592
|34,0
|13
|Райффайзенбанк
|2 711
|2 184
|24,1
|14
|Банк ДОМ.РФ
|2 582
|2 279
|13,3
|15
|Почта банк
|2 325
|2 169
|7,2
|16
|Банк Синара
|2 272
|1 998
|13,7
|17
|Росгосстрахбанк
|2 242
|2 818
|-20,4
|18
|Банк Санкт-Петербург
|1 998
|1 664
|20,1
|19
|Московский Кредитный Банк
|1 786
|1 869
|-4,4
|20
|РНКБ Банк
|1 729
|1 257
|37,5
|21
|Дальневосточный банк
|1 640
|840
|95,2
|22
|Новикомбанк
|1 592
|992
|60,5
|23
|Банк ЗЕНИТ
|1 587
|1 339
|18,5
|24
|Ренессанс Кредит
|1 264
|704
|79,5
|25
|ББР Банк
|1 220
|744
|64,0
|26
|Банк Русский Стандарт
|1 127
|1 078
|4,5
|27
|ЮниКредит Банк
|1 004
|784
|28,1
|28
|УБРиР
|969
|1 146
|-15,4
|29
|Ак Барк Банк
|933
|478
|95,2
|30
|Транскапиталбанк
|920
|316
|191,1
|31
|Абсолют Банк
|900
|674
|35,5
|32
|МСП Банк
|894
|532
|68,0
|33
|ОТП Банк
|803
|695
|15,5
|34
|Примсоцбанк
|778
|980
|-20,6
|35
|Банк Союз
|732
|294
|149,0
|36
|Банк ТРАСТ
|689
|1 022
|-32,6
|37
|Алмазэргиэнбанк
|677
|436
|55,3
|38
|Ситибанк
|672
|214
|214,0
|39
|Банк Левобережный
|637
|466
|36,7
|40
|КБ "Центр-инвест"
|608
|459
|32,5
|41
|ХКФ Банк
|536
|506
|5,9
|42
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|536
|486
|10,3
|43
|"Локо-Банк"
|512
|1 439
|-64,4
|44
|ВБРР
|497
|371
|34,0
|45
|Экспобанк
|467
|474
|-1,5
|46
|Банк "Точка"
|451
|728
|-38,0
|47
|Цифра Банк
|441
|282
|56,4
|48
|Фора-Банк
|423
|145
|191,7
|49
|Банк БКФ
|365
|314
|16,2
|50
|АБ "Россия"
|302
|328
|-7,9
|
|Название
|Индекс заметности, август 2023
|Индекс заметности, июль 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|6 812 043
|7 612 823
|-10,5
|2
|ВТБ
|5 233 573
|3 541 958
|47,8
|3
|Промсвязьбанк
|1 576 026
|1 015 981
|55,1
|4
|Россельхозбанк
|1 412 042
|2 180 294
|-35,2
|5
|Тинькофф Банк
|1 263 946
|1 731 027
|-27,0
|6
|ФК Открытие
|1 191 383
|1 123 421
|6,0
|7
|Альфа-Банк
|965 320
|883 955
|9,2
|8
|Газпромбанк
|678 450
|647 457
|4,8
|9
|Банк УРАЛСИБ
|649 239
|552 828
|17,4
|10
|Новикомбанк
|580 614
|216 170
|168,6
|11
|Райффайзенбанк
|506 781
|336 866
|50,4
|12
|Совкомбанк
|476 570
|459 053
|3,8
|13
|Банк ДОМ.РФ
|418 360
|395 966
|5,7
|14
|Банк Синара
|410 388
|330 867
|24,0
|15
|Росбанк
|353 256
|307 147
|15,0
|16
|Почта банк
|352 854
|168 386
|109,6
|17
|Банк Санкт-Петербург
|346 402
|207 971
|66,6
|18
|МТС Банк
|324 586
|214 553
|51,3
|19
|РНКБ Банк
|315 661
|194 255
|62,5
|20
|Росгосстрах Банк
|314 594
|408 514
|-23,0
|21
|Банк ТРАСТ
|236 801
|315 901
|-25,0
|22
|УБРиР
|173 471
|133 879
|29,6
|23
|Ситибанк
|158 920
|16 414
|868,2
|24
|Московский Кредитный Банк
|140 992
|145 014
|-2,8
|25
|КБ "Центр-инвест"
|132 090
|101 277
|30,4
|26
|Банк ЗЕНИТ
|130 010
|96 641
|34,5
|27
|ЮниКредит Банк
|123 797
|54 141
|128,7
|28
|Ренессанс Кредит
|110 988
|27 761
|299,8
|29
|Банк Русский Стандарт
|110 986
|134 103
|-17,2
|30
|Банк "Точка"
|107 351
|249 081
|-56,9
|31
|Ак Барс Банк
|100 722
|52 858
|94,2
|32
|МСП Банк
|98 098
|99 770
|-1,7
|33
|"Локо-Банк"
|90 080
|245 068
|-63,2
|34
|Абсолют Банк
|78 785
|52 030
|51,4
|35
|Банк БКФ
|75 768
|68 497
|10,6
|36
|Транскапиталбанк
|58 945
|20 352
|189,6
|37
|Юнистрим
|58 550
|262 516
|-77,7
|38
|Экспобанк
|53 195
|53 478
|-0,5
|39
|НБД Банк
|52 270
|67 365
|-22,4
|40
|ОТП Банк
|49 289
|47 252
|4,3
|41
|Банк Левобережный
|44 701
|23 302
|91,8
|42
|Банк Союз
|44 040
|84 060
|-47,6
|43
|ПСКБ
|43 965
|130 863
|-66,4
|44
|ХКФ Банк
|42 328
|32 893
|28,7
|45
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|39 363
|64 150
|-38,6
|46
|Цифра Банк
|38 846
|22 807
|70,3
|47
|БКС Банк
|38 059
|21 672
|75,6
|48
|Примсоцбанк
|36 618
|28 506
|28,5
|49
|Нордеа Банк
|32 887
|4 986
|559,6
|50
|Тольяттихимбанк
|31 459
|402
|7725,6
|
|Название
|Охват аудитории, август 2023
|Охват аудитории, июль 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|247 406 234
|257 089 325
|-3,8
|2
|ВТБ
|249 938 814
|249 045 066
|0,4
|3
|Альфа-Банк
|143 000 085
|154 640 136
|-7,5
|4
|Газпромбанк
|137 336 814
|115 360 012
|19,1
|5
|Тинькофф Банк
|136 180 351
|131 932 956
|3,2
|6
|Промсвязьбанк
|124 982 998
|99 729 157
|25,3
|7
|Росбанк
|121 369 882
|115 943 747
|91,6
|8
|Совкомбанк
|107 645 204
|69 241 638
|55,5
|9
|ФК Открытие
|104 593 254
|141 029 318
|-25,8
|10
|Россельхозбанк
|95 502 185
|175 553 646
|-46,7
|11
|Банк ДОМ.РФ
|85 242 659
|38 535 135
|121,2
|12
|Почта банк
|81 393 774
|63 035 717
|29,1
|13
|Банк УРАЛСИБ
|72 094 677
|55 422 503
|30,1
|14
|Райффайзенбанк
|64 182 582
|71 601 967
|-10,4
|15
|МТС Банк
|60 712 351
|44 419 854
|36,7
|16
|Банк Русский Стандарт
|52 440 682
|49 790 284
|5,3
|17
|Московский Кредитный Банк
|46 622 711
|56 428 939
|-17,4
|18
|Ситибанк
|45 328 923
|12 751 088
|255,5
|19
|Банк БКФ
|45 067 511
|29 154 414
|54,6
|20
|Банк Синара
|44 837 982
|30 912 388
|45,0
|21
|РНКБ Банк
|44 592 773
|48 677 379
|-8,4
|22
|ЮниКредит Банк
|41 300 660
|68 613 906
|-39,8
|23
|Банк Санкт-Петербург
|40 515 970
|31 918 653
|26,9
|24
|Транскапиталбанк
|39 604 819
|22 239 375
|78,1
|25
|Банк Союз
|38 572 485
|23 723 301
|62,6
|26
|Ак Барс Банк
|37 700 429
|11 309 933
|233,3
|27
|Ренессанс Кредит
|34 639 283
|16 957 995
|104,3
|28
|"Локо-Банк"
|34 584 932
|48 955 544
|-29,4
|29
|Экспобанк
|32 380 449
|15 092 392
|114,5
|30
|БКС Банк
|31 244 367
|12 007 283
|160,2
|31
|Примсоцбанк
|30 708 215
|15 761 829
|94,8
|32
|Абсолют Банк
|30 493 341
|23 978 627
|27,2
|33
|ПСКБ
|30 008 194
|39 441 661
|-23,9
|34
|Банк ЗЕНИТ
|29 500 996
|29 145 582
|1,2
|35
|Росэксимбанк
|28 905 780
|10 667 753
|171,0
|36
|Цифра Банк
|27 666 256
|19 956 610
|38,6
|37
|Росгосстрах Банк
|26 124 333
|37 760 900
|-30,8
|38
|ВБРР
|25 382 346
|18 652 437
|36,1
|39
|Банк "Точка"
|23 718 113
|39 943 490
|-40,6
|40
|Bank of China
|22 463 227
|29 866 524
|-24,8
|41
|Банк ТРАСТ
|22 346 926
|53 956 268
|-58,6
|42
|Банк Интеза
|22 003 545
|12 818 057
|71,7
|43
|УБРиР
|21 330 722
|23 608 499
|-9,6
|44
|ОТП Банк
|20 713 814
|36 262 296
|-42,9
|45
|Юнистрим
|20 490 789
|39 658 622
|-48,3
|46
|Новикомбанк
|20 007 652
|22 381 313
|-10,6
|47
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|18 724 890
|19 919 187
|-6,0
|48
|Модульбанк
|18 239 351
|5 369 940
|239,7
|49
|Киви Банк
|18 140 495
|17 619 014
|3,0
|50
|КБ "Москоммерцбанк"
|17 603 372
|136 387
|12806,9
Главные темы публикаций:
- 1. Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа на 350 базисных пунктов (б.п.) - до 12,00% годовых
- 2. Центральный банк России начал тестировать операции с цифровыми рублями. На первом этапе в нем принимает участие ограниченный круг клиентов 13 банков
- 3. Президент РФ Владимир Путин заявил о передаче ВТБ пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК)
- 4. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал о рынке кредитования и борьбе с мошенниками
- 5. Вслед за решением Центробанка повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов крупные российские банки начали поднимать ставки по депозитам и накопительным счетам
- 6. Центральный банк России опубликовал проект основных направлений ДКП на 2024 год и период 2025 и 2026 годов
- 7. Сбербанк отчитался о рекордной прибыли по МСФО - за второй квартал 2023 года она составила 380,3 млрд рублей
- 8. Крупнейшие банки в России объявили повышение ставок по ипотеке вслед за увеличением ключевой ставки Центробанка
- 9. Экс-глава банка ФК "Открытие" Михаил Задорнов: нужно смириться с необходимостью вмешательства государства в валютный рынок на фоне слабого рубля
- 10. Центральный банк России не увидел угроз финансовой стабильности в связи с динамикой курса рубля
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