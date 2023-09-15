.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
15 сентября 2023 года 10:05
Для хостинг-провайдеров подготовили новый список норм кибербезопасности
|0
Владимир Смирнов/ТАСС
15 сентября. FINMARKET.RU - Государство вводит новые правила кибербезопасности для хостинг-провайдеров. Они будут обязаны подключиться к системе противодействия кибератакам ФСБ ГосСОПКА, самостоятельно блокировать ресурсы, через которые ведутся кибератаки, и передавать данные о вредоносном трафике в систему. Также компаниям придется принимать участие в учениях по отключению рунета от глобальной сети, пишет "Коммерсантъ". Минцифры 14 сентября опубликовало ряд нормативных актов, посвященных работе хостинг-провайдеров (оказывают услуги виртуального размещения сайтов и др.) и обеспечению их безопасности. Документы выступают подзаконными актами к принятым летом Госдумой поправкам к закону "Об информации", которые регулируют работу провайдеров. Поправки предполагают, в частности, появление реестра отечественных провайдеров, на мощностях которых могут размещаться государственные информационные системы. Как пишет "Ъ", участники рынка подчеркивают, что реализация всех этих мер угрожает ростом тарифов для клиентов и даже создает угрозу нового типа атак на сайты — через вполне официальные блокировки.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, провайдеры, безопасность
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.