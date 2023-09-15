Для хостинг-провайдеров подготовили новый список норм кибербезопасности

15 сентября. FINMARKET.RU - Государство вводит новые правила кибербезопасности для хостинг-провайдеров. Они будут обязаны подключиться к системе противодействия кибератакам ФСБ ГосСОПКА, самостоятельно блокировать ресурсы, через которые ведутся кибератаки, и передавать данные о вредоносном трафике в систему. Также компаниям придется принимать участие в учениях по отключению рунета от глобальной сети, пишет "Коммерсантъ".

Минцифры 14 сентября опубликовало ряд нормативных актов, посвященных работе хостинг-провайдеров (оказывают услуги виртуального размещения сайтов и др.) и обеспечению их безопасности. Документы выступают подзаконными актами к принятым летом Госдумой поправкам к закону "Об информации", которые регулируют работу провайдеров. Поправки предполагают, в частности, появление реестра отечественных провайдеров, на мощностях которых могут размещаться государственные информационные системы.

Как пишет "Ъ", участники рынка подчеркивают, что реализация всех этих мер угрожает ростом тарифов для клиентов и даже создает угрозу нового типа атак на сайты — через вполне официальные блокировки.