Граждане смогут возвращать товары в интернет-магазины бесплатно

15 сентября. FINMARKET.RU - Госдума собирает отзывы на законопроект, разрешающий гражданам ничего не платить при возврате товаров в интернет-магазины. Соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей" предложила группа депутатов. Документ внесен в Госдуму. Отзывы и предложения принимаются до 18 октября, пишет "Российская газета"

При онлайн-покупках с покупателей зачастую требуют деньги занеподошедшего товара. Как подчеркивают авторы проекта, это все равно, что если бы в обычном магазине требовали с покупателя плату за осмотр или примерку товара, который ему не подошел.

"Объем рынка розничной интернет-торговли, по разным оценкам, составил в 2022 году от 4,98 до 5,7 трлн рублей, что более чем на 30% превышает оценки объема розничной дистанционной торговли в 2021 году", - говорится в пояснительной записке.

При этом, как подчеркивают разработчики проекта, действующее нормативное регулирование дистанционной торговли создает правовую неопределенность, которой пользуются отдельные организаторы дистанционной торговли. Они устанавливают плату за возврат покупателем товаров надлежащего качества, от приобретения которых покупатель решает отказаться до передачи ему этих товаров продавцом.

Внесенный в Госдуму проект возлагает на продавца обязанность нести расходы за возврат суммы, уплаченной покупателем в соответствии с договором розничной купли-продажи товара, равно как и расходы на доставку от потребителя возвращенного товара. Таким образом, с почтальонами, сработавшими впустую, продавец будет рассчитываться самостоятельно.

"Принятие настоящего законопроекта поставит отдельных недобросовестных организаторов дистанционной торговли ("маркетплейс"), применяющих произвольно установленную плату за возврат товара, в равные рыночные условия с другими, добросовестными "маркетплейсами", которые допускают бесплатный возврат товара надлежащего качества, по каким-либо причинам не подошедший покупателю", - отмечают авторы проекта.