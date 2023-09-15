Минфин хочет снизить долю льготной ипотеки до 50%

15 сентября. FINMARKET.RU - В Минфине хотят снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки до 50%, сообщил "Известиям" директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. По его словам, сейчас льготные программы покрывают 80-90% всего первичного рынка ипотеки, но эта цифра должна снижаться, и уровень субсидирования должен быть максимум 50%. Поэтому дальнейшее обсуждение пролонгации или изменения условий жилищного кредитования с господдержкой должно быть комплексным, считает он.

На жилищные программы расходуются большие средства из бюджета, поэтому нужно понимать, насколько они эффективны и как работают в совокупности, отметил Чебесков. Он добавил:с господдержкой под 8% будет действовать до июля 2024 года. По его словам, пока не обсуждались ни ее продление, ни изменение ставки.

Как считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова, ипотеку с поддержкой под 8% можно продлить после июля 2024 года, но адресно. Тогда, по ее мнению, мера поддержки не будет драйвером роста цен на жилье.

С этим согласна преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Санкт-Петербург Екатерина Подольская. По ее словам, стоит направить программу на более справедливое распределение субсидий между разными слоями населения.