Экспорт древесины из РФ может расти в пределах 2-5% в год

14 сентября. FINMARKET.RU - Поставки пиломатериалов из России за рубеж, по прогнозу Рослесинфорга, в ближайшие три года будут расти темпами 2–5%. "Динамика поставок позволяет спрогнозировать стабильность экспорта древесины из России, но для сохранения и наращивания объемов российским компаниям нужно развивать поставки не только в Китай, но и на другие азиатские и африканские рынки",— пояснили "Коммерсанту" в агентстве. При этом, как предполагают в Рослесинфорге, в долгосрочной перспективе приоритетные экспортные рынки для российской древесины могут измениться за счет перехода крупнейшего покупателя российской пилопродукции — Китая — на самообеспечение.

Эксперты предполагают, что наравне с этим с высокой долей вероятности можно прогнозировать рост экспортных поставок в страны Юго-Восточной Азии — прежде всего фокус будет направлен на Малайзию, Таиланд, Филиппины и Вьетнам. В Рослесинфорге отмечают, чтодревесины в Индию, Турцию, Малайзию, Таиланд уже возрос почти в два с половиной раза по сравнению с тем же периодом прошлого года: с 83,9 тыс. до 197,23 тыс. кубометров.

Однако другие участники рынка ожидают падения экспорта в этом году и не видят существенных перспектив его роста и далее с учетом текущих цен и низкого спроса.