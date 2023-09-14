Обсуждаются меры, как пресечь "серый" экспорт бензина

14 сентября. FINMARKET.RU - Резкий рост цен на бензин и дизель в этом году вызвал на рынке нешуточный ажиотаж, атоплива в некоторых регионах - настроения, близкие к панике. Звучали даже предложения запретить экспорт нефтепродуктов из России, чтобы собрать урожай 2023 года.

"Внутренний рынок полностью снабжен топливом. Но из-за ажиотажного спроса в отдельных регионах, связанного с ремонтом перерабатывающих заводов и сложностями с подвозом топлива, возникло ощущение дефицита", - рассказал "Российской газете" первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин..

Конечно, были и другие факторы. По его словам, в последние месяцы наблюдается в определенной степени девальвация рубля и рост котировок нефтепродуктов на всех основных мировых рынках. "Если крэк-спред на дизель (разница между ценой на сырую нефть и нефтепродукты) в начале лета был 140-150 долларов на тонну, то к концу лета вырос вот до 300 долларов. То есть 150 долларов на тонну добавилось к стоимости дизеля на мировом экспортном рынке. И несмотря на постоянные дискуссии относительно того, что внутренняя котировка не имеет ничего общего с внешней, это некорректно с точки зрения общей экономики и законов здравого смысла. Потому что при возможности выгодно вывести на экспорт товар его цена на внутреннем рынке будет стремиться к экспортной альтернативе", - сообщил первый заместитель министра энергетики.

Чтобы не допустить роста цен из-за этого, направляется дополнительный объем топлива на биржу, который создает переизбыток товаров на внутреннем рынке, пояснил он. По словам Сорокина, сейчас одна из мер, которая обсуждается, это введение института уполномоченных экспортеров для того, чтобы пресечь "серый" экспорт. Когда компании, которые покупали, предназначенное для внутреннего рынка, вывозили нефтепродукты за рубеж.

"С точки зрения интересов страны и внутреннего рынка это неправильно. Это злоупотребление положением, которое сложилось. Поэтому сейчас надо предпринять меры, чтобы продукт, который предназначен для внутреннего рынка и получил поддержку в виде демпфера, оставался в стране. У министерства энергетики также есть определенные дополнительные предложения, как надо донастроить систему стимулов, чтобы в такие периоды нефтепродукты оставались в России и чтобы у нас не возникало никаких временных или локальных перекосов", - подчеркнул первый замминистра энергетики.