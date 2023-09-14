Производители молочной продукции фиксируют снижение запасов

14 сентября. FINMARKET.RU - Отраслевое объединение "Союзмолоко" (в него входит более 300 производителей и переработчиков молока) зафиксировало снижение запасов продукции на складах различных предприятий. Об этом говорится в аналитическом обзоре ассоциации за август 2023 г. Копия документа есть в распоряжении "Ведомостей"

В нем сказано, чтосливочного масла на конец июля (более свежие данные отсутствуют) были ниже на 22% (до 20 000 т) по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. На конец мая разрыв был менее заметным - 12%. Сухой сыворотки у молочников осталось 18 000 т. А это на 2% меньше, чем было в июле 2022 г. Но в мае ее было на 47% больше, чем годом ранее.

Кроме того, на конец июля на складах хранилось 9700 т сухого цельного молока (СЦМ). Это столько же, сколько было в прошлом году, правда, в мае запасов такой продукции было на 29% больше. А вот запасы сухого обезжиренного молока (СОМ) за год увеличились на 12% (до 19 400 т), но в мае таких товаров было на 92% больше. Похожая ситуация складывается и с сырами. Рост запасов этого продукта на июль этого года составил 23% (до 61 200 т), тогда как двумя месяцами ранее разрыв составлял 36%.

Устойчивый рост запасов молочной продукции наблюдался весь 2022 год, он продолжался вплоть до 1-го квартала этого года, говорит гендиректор Союзмолока Артем Белов.

Тенденцию на сокращение запасов молочной продукции на складах Союзмолоко в своем обзоре объясняет восстановлением потребительского спроса. Еще одной причиной снижения запасов такой продукции стал рост экспорта. Так, в мае стало известно, что Минсельхоз потребовал от сельхозатташе, занимающихся продвижением российской продукции на иностранных рынках, найти покупателей на сухоеи сыворотку. А в конце августа Белов рассказывал, что за первое полугодие внешние отгрузки по СОМ выросли на 50%, по СЦМ - на 12%. Абсолютных цифр он не раскрывал.

Снижение запасов уже ведет к замедлению темпов падения цен на сырое молоко, а в ряде регионов отмечаются предпосылки к их восстановлению, говорится в отчете Союзмолока.