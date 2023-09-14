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14 сентября 2023 года 08:23
Минфин поддерживает репатриацию валютной выручки экспортеров
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Олег Елков/ТАСС
14 сентября. FINMARKET.RU - Сейчас у Минфина более жесткий подход к валютному регулированию, чем у ЦБ. Это один из актуальных вопросов, который обсуждается, однако консенсуса пока нет, рассказал "Известиям" директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. По его словам, ведомство предлагает ввести репатриацию (обязательный возврат в страну) валютной выручки экспортеров. Тут можно обсуждать разные варианты, "процентовки" и валюты, в которых такой механизм следует установить, добавил спикер. Обсуждение валютного регулирование возобновилось в августе, когда курс доллара в моменте превышал 100 рублей. Тогда 15 августа ЦБ внепланово повысил ключевую ставку сразу до 12%, что способствовало укреплению нацвалюты. В то же время власти обсуждали и другие меры для поддержки курса. Среди возможных вариантов СМИ называли обязательную продажу валютной выручки экспортеров внутри РФ и запрет на выплату дивидендов за рубеж. "Деловая Россия" в июле 2023 года направила в правительство письмо по этой теме, сообщили "Известиям" в бизнес-объединении. Там предложили возобновить требования по зачислению средств иностранных компаний за товары экспортеров на их счета в уполномоченных банках - фактически заново установить возврат выручки в РФ в иностранной валюте или рублях. В прошлом году действие этих мер из Федерального закона о валютном регулировании и контроле временно приостановил указ президента. До этого, весной 2022 года, действовала более жесткая мера - обязательная продажа валюты внутри страны. Как полагают эксперты, репатриация поддержит курс рубля, однако эффект может быть краткосрочным. При этом компании могут столкнуться с проблемами при переводе денег в Россию из-за санкций.
Опубликовано Финмаркет
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Istina 14.09.2023
Следует прекратить создавать удобства для одних, и препятствия, трудности, неудобства для других. Если удобно для бизнеса, то почему должно быть неудобно для граждан.
Istina 14.09.2023
Оперативные меры следует оперативно согласовывать. Следует прекратить послабления одним, а трудности другим. Есть практика, есть опыт, следует извлекать, и использовать. Все процедуры давно известны всем участникам рынков. Следует прекратить вредные практики.
Istina 14.09.2023
Значимый,для текущего периода вопрос, долго обсуждается. Интересантов много, и с разными целями конечными. Следует ввести обязательный возврат экспортной валютной выручки в страну регистрации хозяйствующего субъекта и его деятельности. Следует обязательный возврат экспортной валютной выручки принять как обоснованный текущим развитием рынков, и часть обязательной продажи устанавливать в развитии изменений.
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