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13 сентября 2023 года 11:06

На топливном рынке РФ ситуация близка к идеальному шторму

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EPA/ТАСС
EPA/ТАСС
13 сентября. FINMARKET.RU - Ситуация на российском топливном рынке близка к идеальному шторму, нужны экстренные решения. Сейчас у правительства остается только один вариант быстрого выхода из кризиса - собрать нефтяников и призвать их быть социально ответственными, считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, которого цитирует "Российская газета".

С его точки зрения, рост цен на мировых рынках спровоцировал подорожание топлива практически по всему миру и Россия здесь не исключение. К этому добавился фактор дешевеющего рубля и корректировки демпферного механизма. Выплаты нефтяникам по нему с сентября были сокращены в два раза. Сейчас быстро остановить рост цен на топливо можно, лишь попросив нефтяников сдержать цены, проявить социальную ответственность, говорит эксперт. "Главный вопрос, что они получат взамен? Может ли правительство каким-то образом эту социальную ответственность компенсировать? Не могут же компании все время торговать себе в убыток!", - говорит Симонов. По его мнению, оптимальным решением была бы отмена корректировки демпфера.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  топливо,  рынок,  мнение

 
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