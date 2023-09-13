Генпрокуратуру просят проверить производителей готовой еды

13 сентября. FINMARKET.RU - Генпрокуратуру и Роспотребнадзор просят проверить все российскиепо производству и доставке готовой еды. Предлагается внепланово проверить на соблюдение ими требований СанПин, в том числе по выполнению норм по хранению такой продукции. Об этом говорится в письмах в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор главы Общественной потребительской инициативы Олега Павлова. Он сообщает, что в стране ухудшается ситуация с защищенностью потребителей в сфере общепита, особенно это касается готовой еды, пишут "Известия"

"Согласно исследованию ОПИ, основанному на данных ФГИС "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" и публикаций в открытых источниках, за восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го число случаев отравлений в России удвоилось (с 860 до более чем 1600). Очередной резонансный инцидент произошел на днях в Санкт-Петербурге", - говорится в обращении.

Там 8 сентября зафиксировано массовое отравление кулинарной продукцией АО "Грин Бокс", которая была доставлена сервисом "Самокат". По последним данными Роспотребнадзора, в результате пострадали 248 человек.

В числе основных причин массовых отравлений - повсеместное нарушение бизнесом установленных норм и правил по обеспечению качества и хранения блюд готовой еды.

В ОПИ просят Генпрокуратуру и Роспотребнадзор провести внеплановыебизнеса, который занимается производством и доставкой готовой еды, а также содействовать отмене моратория на проведение таких контрольных мероприятий в сфере общественного питания.

"Мы просим провести внеплановые проверки всей сферы этого бизнеса, так как именно она сегодня представляет большую зону риска для здоровья граждан. Именно поэтому мы видим рост отравлений", - пояснил "Известиям" Павлов.

Президент "Опоры России" Александр Калинин заявил "Известиям", что сервис в общепите объективно стал хуже, однако это не повод для внеплановых проверок бизнеса.

А основатель сети "Шоу'рма" Анастасия Филиппова считает, что проведение внеплановых контрольных мероприятий не будет выходом из ситуации, так как проверять в основном станут крупный бизнес, который, как правило, все требования соблюдает, а не мелкие точки общепита. Если же их начнут проверять, то случаев отравления, в том числе с летальным исходом, будет меньше, говорит она.