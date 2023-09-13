Инвесторы все чаще выбирают ОТС-платформы

13 сентября. FINMARKET.RU - Объем сделок на российских внебиржевых платформах, работающих с финансовыми инструментами (ОТС), достиг 1,3 млрд руб. Как пишет "Коммерсантъ", участники этого рынка, некоторые из которых заработали только в июне, видят потенциал его многократного роста в ближайшие несколько лет. ОТС-площадки дают инвесторам свободу в выборе активов, что позволяет "в теории получать большую доходность", признают эксперты, однако она сопряжена со значительно более высокими рисками, чем в биржевых сделках.

По данным инвестиционной платформы Rounds, с начала года объем OTC-сделок на ней составил 683 млн руб., что значительно больше, чем за предыдущие два года (396 млн руб.). Глава Rounds Антон Утехин отмечает растущий интерес со стороны бизнеса к сегменту OTC, в частности pre-IPO-сделкам, на протяжении последних трех лет.