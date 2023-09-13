.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
МЭА: в августе доходы РФ от нефтеэкспорта выросли до самого высокого уровня с октября 2022 г. и составили $17,1 млрд
13 сентября 2023 года 10:48
Инвесторы все чаще выбирают ОТС-платформы
|0
IMAGO/ТАСС
13 сентября. FINMARKET.RU - Объем сделок на российских внебиржевых платформах, работающих с финансовыми инструментами (ОТС), достиг 1,3 млрд руб. Как пишет "Коммерсантъ", участники этого рынка, некоторые из которых заработали только в июне, видят потенциал его многократного роста в ближайшие несколько лет. ОТС-площадки дают инвесторам свободу в выборе активов, что позволяет "в теории получать большую доходность", признают эксперты, однако она сопряжена со значительно более высокими рисками, чем в биржевых сделках. По данным инвестиционной платформы Rounds, с начала года объем OTC-сделок на ней составил 683 млн руб., что значительно больше, чем за предыдущие два года (396 млн руб.). Глава Rounds Антон Утехин отмечает растущий интерес со стороны бизнеса к сегменту OTC, в частности pre-IPO-сделкам, на протяжении последних трех лет.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.