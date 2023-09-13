Неравенство зарплат в РФ сократилось до уровня 2019 года

13 сентября. FINMARKET.RU - В России разница между самыми низкими и самыми высокими средними зарплатами в 2023 г. сократилась до минимума с 2019 года. У этих групп они отличаются в 7,67 раза - 22,7 тыс. против 173,7 тыс. рублей. Об этом говорится в исследования FinExpertiza, проведенного на основе данных Росстата, пишут "Известия"

Такие данные Росстат публикует раз в 2 года. Десять лет назад разрыв в доходах составлял 9,03 раза. Вплоть до пандемии зарплатноепостепенно снижалось, достигнув 7,71 раза в 2019 г., отметили в FinExpertiza. Однако в 2021 г. на фоне восстановительного роста экономики этот тренд прервался: тогда показатель вырос до 7,9 раза.

Сейчас ярче всего неравенство в доходах проявляется в Москве, гдеразнятся в 9,3 раза (36,7 против 339,9 тыс. рублей), отмечает в исследовании. Также высокая дифференциация оплаты труда - в Астраханской области (в 7 раз), Санкт-Петербурге (в 6,8 раза), Подмосковье (в 6,5 раза) и Амурской области (в 6,2 раза), подчеркивают эксперты.

"За прошедшие два года номинальные заработки наименее оплачиваемой пятой части сотрудников выросли на 30%. У верхней же прослойки рост был меньше - 27%. Общестрановой фонд оплаты труда сейчас распределяется следующим образом: беднейшие 20% работников получают 6,2% всех денег, в то время как верхней когорте достается 47,9%", - сказано в исследовании.

Также отмечается, что уровень дифференциации оплаты труда отличается в зависимости от отрасли: наибольшее неравенство фиксируется в области информации и связи (разница в 11,4 раза), в сфере персональных услуг (в 11 раз), в финансах и страховании (10,5 раза). Минимальный разброс, по данным аналитиков, в сельском хозяйстве - в 5,1 раза. Как правило, разрыв в зарплатах сильнее в богатых регионах с высокими средними заработками, отмечают специалисты FinExpertiza.

По мнению президента FinExpertiza Елены Трубниковой, зарплатное неравенство понемногу уменьшается за счет более высокого роста трудовых доходов у тех, кому обычно платят немного.

"В первую очередь это связано с существенным повышением МРОТ, очередная индексация которого в 2024 году должна способствовать дальнейшему сглаживанию неравенства в оплате труда. Кроме того, повышению заработков линейного персонала содействует дефицит рабочей силы", - сказала она.

Зарплатное неравенство в России держится примерно на одном уровне на протяжении последних 15 лет, отметил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок. При этом, по его мнению, статистика не в полной мере отражает последствия коронавируса, так как собирается только по работникам средних и крупных предприятий, тогда как в основном пострадал как раз малый бизнес.