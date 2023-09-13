Минэкономразвития уточнило макропрогноз на 2023-2026 годы

13 сентября. FINMARKET.RU -РФ улучшило ожидания по динамике российской экономики в 2023 году, прогнозирует ее рост на 2,8% (предыдущий прогноз от апреля предусматривал рост на 1,2%), сообщил журналистам представитель министерства.

Уточненныйвчера был рассмотрен и в целом поддержан на бюджетной комиссии правительства.

В 2024 году министерство ожидает роста ВВП РФ на 2,3% (2,0% по прогнозу в апреле), в 2025 году - также на 2,3% (2,6%), в 2026 году - на 2,2% (2,8%).

"Основные макропараметры существенно улучшены. Прежде всего это касается роста ВВП. По этому году мы оцениваем рост в 2,8%, дальше на прогнозном горизонте в среднем 2,3%. В цифру 2,3% на 2024 год в принципе заложены эффекты от ужесточения ДКП", - сказал представитель министерства.

По его словам, эти цифры содержатся в базовом варианте прогноза, который берется при подготовке бюджета.

При этом министерство традиционно подготовило и консервативный сценарий, в котором заложены и риски замедления мировой экономики, которые могут повлиять на цены на сырьевых рынках, а также ряд внутренних рисков.

Среди внутренних рисков, помимо дефицита на рынке труда, есть и вопросы с ужесточением ДКП - "при чрезмерном ужесточении можно подорвать стимулы к долгосрочным инвестициям", поэтому здесь важен баланс, отметил представитель Минэкономразвития.

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году до 7,5% с 5,3% в апрельской версии.

Прогноз на 2024 год был также повышен до 4,5% с 4,0%, на 2025 и 2026 годы остался прежним, равным таргету в 4,0%.

"Мы повысили прогноз по инфляции на этот год. Считаем, что изменение курса, который с начала года составил более 40%, отразится, так или иначе будет перенесено в цены, в основном до конца этого года. Но в дальнейшем мы ждем стабилизации инфляции", - сказал представитель Минэкономразвития.

По его словам, повышение прогноза на 2024 год до 4,5% с 4,0% связано в основном с тем, что индексация тарифов в 2024 году может оказаться выше, чем ранее закладывалось, в том числе из-за более высокой инфляции в 2023 году.

Минэкономразвития значительно улучшило ожидания по динамике промышленного производства в 2023 году, прогнозирует ее рост на 3,6% вместо 0,2% в апрельской версии. При этом рост обрабатывающих производств в 2023 году ожидается еще на более высоком уровне - на 7,2%.

Прогноз по инвестициям в основной капитал в 2023 году повышен до 6,0% с 0,5% в апрельской версии.

Министерство прогнозирует рост промпроизводства на 2,6% в 2024 году (обрабатывающих - на 3,9%), на 2,2% в 2025 году (2,5% в обработке), на 2,3% в 2026 году (2,6% в обработке).

Рост инвестиций в 2024 году ожидается на уровне 2,3%, в 2025-2026 гг. - по 3,0% в год.

"Что касается общих источников роста - по инвестициям видим очень хорошие цифры за первое полугодие этого года. Соответственно по году мы ожидаем роста инвестиций около 6% и, соответственно, в 2024-2026 гг. в пределах 3% инвестиционный рост. При этом мы закладываем, что роль инвестиций за счет собственных средств будет постепенно увеличиваться", - сказал представитель Минэкономразвития.

Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 85,2 руб./$, в 2024 году - 90,1 руб., в 2025 году - 91,1 руб., в 2026 году - 92,3 руб., сообщил журналистам представитель министерства.

По его словам, к концу 2023 года Минэкономразвития ожидает курс в районе 94 рублей за доллар с дальнейшим снижением ниже 90 рублей в середине 2024 года, затем доллар, по оценке министерства, будет находиться в районе 90 рублей.

"Суммарные нефтяные и ненефтяные показатели экспорта будут расти более быстрыми темпами, чем показатели импорта в соответствии с прогнозом, соответственно, торговый баланс у нас в этом году составит $145 млрд, нормализация торгового баланса приведет к нашей точки зрения к укреплению рубля (к середине 2024 года - ИФ", - сказал представитель Минэкономразвития.

В этом году рост оборота розничной торговли в РФ, согласно обновленному макропрогнозу, ожидается на уровне 5,8% (5,3% в апрельской версии), в 2024 году - на 3,6% (3,5%), в 2025 году - на 3,4% (3,5%), в 2026 году - на 3,5% (3,6%), сообщил журналистам представитель Минэкономразвития.

"Мы закладываем достаточно уверенное восстановление оборота розничной торговли и услуг и в этом году, и в последующие годы. За счет чего будет обеспечен рост потребительского спроса? Прежде всего за счет роста доходов населения. По этому году, несмотря на повышенный уровень инфляции, реальный рост денежных доходов мы ожидаем свыше 4%. Это достаточно большая цифра. Устойчивый рост доходов мы закладываем на все прогнозном горизонте", - сказал представитель Минэкономразвития.

Согласно новому прогнозу министерства, рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 году ожидается на уровне 4,3% (3,4% в апрельской версии), в 2025 году - 2,7% (2,6%), в 2025 году - 2,6% (2,6%), в 2026 году - 2,3% (2,7%).

Рост реальных заработных плат в 2023 году прогнозируется на уровне 6,2% (5,4% в апреле), в 2024 году - 2,5% (2,8%), в 2025 году - 2,6% (2,8%), в 2026 году - 2,3% (2,5%).

Согласно прогнозу Минэкономразвития, экспорт товаров из РФ в 2023 году снизится до $459,1 млрд с $590,8 млрд в 2022 году, импорт в РФ увеличится до $313,8 млрд с $276,7 млрд, сообщил журналистам представитель министерства.

В 2024 году Минэкономразвития прогнозирует экспорт из РФ на уровне $471,0 млрд, в 2025 году - $481,1 млрд, в 2026 году - $496,7 млрд.

Импорт в РФ в 2024 году прогнозируется на уровне $319,7 млрд, в 2025 году - $326,8 млрд, в 2026 году - $335,5 млрд.

Сальдо счета текущих операций, по прогнозу министерства, в 2023 году снизится до $74,4 млрд с $236,1 млрд в 2022 году, в 2024 году составит $80,7 млрд, в 2025 году - $77,8 млрд, в 2026 году - $80,8 млрд.

Минэкономразвития РФ прогнозирует цену на нефть марки Brent в 2023 году в $83,5 за баррель, в 2024 году - $85,0, в 2025 году - $80,2, в 2026 году - $76,2. Министерство в апреле перешло от прогнозирования индикатора цены марки Urals (ввиду его нерепрезентативности)" к марке Brent.

Безработицы в РФ, согласно прогнозу Минэкономразвития, сохранится на минимальных уровнях в 3,1% на всем прогнозном горизонте 2023-2026 годов. В предыдущей апрельской версии среднегодовой уровень безработицы закладывался в 3,5% на 2023-2026 годы.