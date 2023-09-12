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12 сентября 2023 года 10:14
Компании предпочитают "удаленке" гибридный вид занятости
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Антон Новодережкин/ТАСС
12 сентября. FINMARKET.RU - В России все больше компаний отказываются от удаленного вида занятости в пользу гибридного и полного, поскольку считают "удаленку" менее эффективной. Общее число вакансий, предполагающих удаленную работу в начале осени 2023 года год к году сократилось на 46%, а предложения о работе с гибридным форматом занятости стало в 2,4 раза больше. Об этом "Российской газете" рассказали в компании "Авито Работа". Так, в начале осени 2023 года в сравнении с тем же периодом в прошлом году в среднем в 2 раза уменьшилось количество предложений с удаленным форматом занятости в секторах банкинга, бухгалтерии, маркетинга, рекламы и PR, продаж и юриспруденции. В 1,8 раза произошло сокращение в сферах IT и администрирования. Как поясняет директор по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков, многие сотрудники не готовы возвращаться в офис, поэтому все больше распространяется гибридный вид работы, позволяющий не только оставаться продуктивным и общаться с коллективом, но и периодически менять обстановку и экономить временные ресурсы. Причем не только работодатели начали активнее переключать внимание на гибридную форму. В сентябре т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соискатели стали больше интересоваться вакансиями, сочетающими в себе преимущества офисной и удаленной занятости. Самыми требовательными с точки зрения перехода на постоянное посещение офиса оказались работодатели в IT-сфере, где прирост вакансий именно с очным присутствием сотрудников составил почти 4 раза. За ними идет сегмент управления персоналом с увеличением вакансий с обязательным пребыванием в офисе в 3,5 раза в сравнении с прошлым годом. Немного позади представители сферы искусства, а также маркетинга, рекламы и PR - 3 раза.
Опубликовано Финмаркет
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