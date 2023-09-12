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12 сентября 2023 года 09:41
Мошенники создают фейковые сайты и сдают несуществующие квартиры
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
12 сентября. FINMARKET.RU - Бархатный сезон — время, когда многие россияне планируют отпуска и ищут выгодные предложения у отелей и туроператоров. Но этим же пользуются мошенники, пишут "Известия". Как рассказали кураторы платформы по борьбе с мошенниками "Мошеловка", злоумышленники, спекулирующие на бархатном сезоне, чаще всего создают поддельные сайты турагентств, отелей и авиакомпаний. Человек, попавший на один из них, оплачивает билеты и номер в гостинице, вводя данные своей карты, — и деньги списываются на счета злоумышленников. Кроме того, обманщики действуют через социальные сети. Там они тоже могут представляться сотрудниками отелей или гостевых домов и выманивать деньги за "бронь". Более необычная схема — когда мошенники выдают себя за представителей авиакомпаний и предлагают «служебные билеты» со скидкой. Преступники орудуют и в Telegram-каналах: подделывают профили настоящих турагентов и от их имени переписываются с пользователями, интересующимися в общих чатах условиями отдыха. Еще одна новая схема, которую привели представители платформы, связана с сообщениями от турагентств. Клиенту приходит письмо, где ему пишут о том, что в системе произошел сбой и ему вернут деньги за тур после заполнения электронной формы. К тексту прилагается ссылка, где нужно ввести личные данные и данные карты. По факту — никаких денег человек не получает, а, наоборот, может потерять сбережения.
Опубликовано Финмаркет
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