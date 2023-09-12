Мошенники создают фейковые сайты и сдают несуществующие квартиры

12 сентября. FINMARKET.RU - Бархатный сезон — время, когда многие россияне планируют отпуска и ищут выгодные предложения у отелей и туроператоров. Но этим же пользуются, пишут "Известия" . Как рассказали кураторы платформы по борьбе с мошенниками "Мошеловка", злоумышленники, спекулирующие на бархатном сезоне, чаще всего создают поддельные сайты турагентств, отелей и авиакомпаний. Человек, попавший на один из них, оплачивает билеты и номер в гостинице, вводя данные своей карты, — и деньги списываются на счета злоумышленников.

Кроме того, обманщики действуют через социальные сети. Там они тоже могут представляться сотрудниками отелей или гостевых домов и выманивать деньги за "бронь". Более необычная схема — когда мошенники выдают себя за представителей авиакомпаний и предлагают «служебные билеты» со скидкой.

Преступники орудуют и в Telegram-каналах: подделывают профили настоящих турагентов и от их имени переписываются с пользователями, интересующимися в общих чатах условиями отдыха.

Еще одна новая схема, которую привели представители платформы, связана с сообщениями от турагентств. Клиенту приходит письмо, где ему пишут о том, что в системе произошел сбой и ему вернут деньги за тур после заполнения электронной формы. К тексту прилагается ссылка, где нужно ввести личные данные и данные карты. По факту — никаких денег человек не получает, а, наоборот, может потерять сбережения.