ВВП России в 2023 году вырастет 2-3% - Греф

12 сентября. FINMARKET.RU - Рост российской экономики по итогам 2023 года может быть в диапазоне 2-3%, более точныйдавать пока сложно, заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман. "Сейчас сложно давать предсказания. Повышение ставки и целый ряд мер, направленных на снижение доступности кредитных ресурсов, к сожалению, дадут отрицательный вклад в. То, что рост будет свыше 2%, - это очевидно. Но между 2% и 3% сейчас пока предсказывать тяжело", - сказал Греф журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "Ещё все-таки впереди четыре месяца, посмотрим, как будет складываться, как экономика отреагирует на это", - добавил он.

Банк России в июле повысил свой прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 1,5-2,5% с 0,5-2%.

Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля предполагает рост экономики в 2023 году на 1,2%, но уже и президент РФ, и премьер-министр, и глава Минэкономразвития заявляли, что рост может превысить 2% (министерство уточнит прогноз в ближайшие дни).

Министр финансов Антон Силуанов недавно заявил, что рост ВВП РФ в 2023 году может превысить и 2,5%.