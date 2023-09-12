Приоритетом для бизнеса является стабильность курса рубля - Шохин

12 сентября. FINMARKET.RU - Ослабление рубля действительно могло достигнуть пиковых значений, далее возможна стабилизация курса, скорее всего, в диапазоне 90-100 руб., заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, комментируя прозвучавшую накануне позицию помощника президента РФ Максима Орешкина о преодолении пиковых значений курса и предстоящем увеличении объема валюты на рынке.

"Будем надеяться, что действительно пик пройден и что, в том числе, без обязательной продажи валютной выручки", - сказал Шохин в кулуарах Восточного экономического форума. Он подчеркнул, что по-прежнему приоритетом для бизнеса является стабильность курса рубля: "Самое главное для бизнеса все-таки предсказуемость курса, бизнес приспособится к любому курсу, если он не будет скакать только".

"Если Максим Станиславович что-то знает о том, что пика своего он (курс рубля) достиг, то есть шанс, что относительная стабильность будет. Правда, в июне Андрей Рэмович Белоусов обещал 80-90 (руб.), я так понимаю, что сейчас уже 90-100, наверное, коридор (который не будет коридором в прямом смысле слова, как было в период валютного регулирования конца 90-х)", - полагает президент РСПП.

Заявление властей о скорой стабилизации курса позволяет надеяться на то, что к бизнесу не будет предъявляться требований об обязательной продаже валютной выручки, считает Шохин. "На самом деле экспортеры возвращают выручку. Я напомню, что весной прошлого года, когда ввели обязательную продажу, статистика показала, что до введения этого норматива 80% продавалось. И если сейчас какая-то выручка не возвращается, например, если она "зависает" на депозитах экспортеров в Индии в индийских рупиях, от того, что эти рупии окажутся у Минфина, мало что изменится", - заявил он.

Накануне Орешкин в беседе с "Интерфаксом", комментируя ситуацию на валютном рынке, сказал, что "рынок прошел пиковые значения". "В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары. Что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке", - считает помощник президента.