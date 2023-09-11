11 сентября. FINMARKET.RU - Инфляция в этом году с большой вероятностью удержится в пределах целевых установок Центробанка, заявил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев в интервью на стенде " Российской газеты " на полях Восточного экономического форума.

В современной ситуации механизм прогнозов стоит дополнить планированием, считает аудитор. А при прогнозировании нужно предусматривать и стрессовые сценарии на случае кризисных ситуаций.

"В этом году показатели гораздо лучше, чем в предыдущем. По многим показателям мы выходим вперед и можно сказать даже достигаем исторических максимумов. Думаю, что в этом году инфляция будет в рамках целевых установок ЦБ", - сказал Дмитрий Зайцев.

При этом он допускает небольшое превышение целей. Уже заметно плавное увеличение инфляции. На 5 сентября, по оценке Минэкономразвития она составил около 5,2% в годовом выражении, напомнил он. "Не хотелось бы нам возвращаться к двузначным цифрам по инфляции. Хотя и в те моменты, когда инфляция была двузначной, у нас были и высокие темпы роста экономики", - заметил он.

В сложившейся экономической ситуации механизм прогнозирования можно было бы дополнять планированием, считает Зайцев. "Думаю, что сейчас также возникает много интересных важных стратегических целей, которые необходимо закрывать с помощью плана, а не говорить о бесплановом рыночном подходе", - сказал он.

Впрочем, планирование не подменяет прогнозирование. Нужен и тот, и другой инструмент. К тому же в 172-м законе о стратегическом планировании прописаны оба механизма, заметил Зайцев. Одно без другого невозможно. Но в кризисные времена планирование выходит на авансцену. "Мы знаем исторические примеры. В 20-е годы прошлого века возник план ГОЭЛРО как ответ на необходимость планового развития экономики. Но если говорить о прогнозе, то это очень важный интересный инструмент. Это не гадание на кофейной гуще. При прогнозе главное понимать сценарность. Должны быть разные варианты прогнозов, в том числе стрессовый сценарий, что, к сожалению, у нас в социально-экономическом прогнозировании пока не популярно. Тогда мы бы имели план "Б", чтобы стремительно и быстро отвечать на вызовы в пандемийное время и во время Специальной военной операции", - отметил аудитор. Пока, к сожалению, стрессовых сценариев не хватает, хотелось бы иметь большую вариативность прогнозов, добавил он.

Сейчас в России сложилась интересная ситуация, когда действует инфляция издержек (растут цены на импорт) и инфляция спроса (есть разбалансировка между спросом и предложением). "Конечно же наращивание товарной массы во многом закроет проблему роста инфляции. Но без инвестиций это очень трудно сделать", - говорит Дмитрий Зайцев.

Инвестиционная составляющая в ВВП России, поясняет он, около 20%, хотя хотелось бы, конечно, больше. Вклад конечного потребления домохозяйств - около 50%. "Поэтому надо понимать, что инвестиции прямым образом влияют на увеличение товарной массы. Этим можно закрыть избыточный спрос", - указывает аудитор.

Один из важных факторов - уровень процентных ставок. В случае их роста будут повышаться и расходы бюджета на субсидирование разрыва процентной ставки и ключевой ставки ЦБ. "Но эта дельта во многом оседает в коммерческих банках. Надо чтобы эти ресурсы также пускались в инвестиционное кредитование. Тогда будет отдача", - подчеркнул Зайцев.

Переход к экономике предложения, о которой говорит президент Владимир Путин в ходе ПМЭМ-2023 - это многогранная стратегия. В основном она затрагивает производственные структуры, которые будут закрывать потребности потребительского рынка. Инфраструктуру нужно развивать. Это относительно безрисковый бизнес, хотя и долгосрочный. Потому надо вырабатывать долгосрочные планы. "Но нам также нужно думать не только о качестве производимых товаров, но и о качестве самого производства, то есть о производительности труда. Она должна быть шире и глубже, чем нацпроект, который мы сейчас имеем", - заметил Дмитрий Зайцев. Это качественное управление на предприятии. "Если сам управленец захочет изменить эту ситуацию, у нас в разы увеличится добавленная стоимость. Тогда мы параллельно с идеями об экономике предложения будем задумываться о качестве того процесса, который помогает в создании продукта", - пояснил аудитор.