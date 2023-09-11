Платежная карта для интуристов заработает до конца года

11 сентября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития рассчитывает запустить платежную карту для иностранных туристов, чтобы решить проблему платежей в России в условиях ухода международных платежных систем, в третьем - начале четвертого квартала 2023 года, сообщил в понедельник глава ведомства Максим Решетников.

"И второй блок вопросов касается платежей. Учитывая, что возможности международных платежных систем в стране ограничены, но работают UnionPay, китайские системы и у нас 100 тыс. точек приема этих карт. Одновременно мы реализуем карту туриста, когда можно будет открыть за рубежом счет в нашем банке, будет эмитирована виртуальная, и по приезду использовать ее в виртуальном режиме либо физически получить. Рассчитываем в третьем, может быть начале четвертого квартала эту тему запустить", - сказал он на сессии ВЭФ во Владивостоке, посвященной развитию въездного туризма в Россию.

Министр напомнил, что соответствующий закон был принят в весеннюю сессию Госдумы.

Он добавил, что еще одно направление работы с целью увеличения въездного турпотока из зарубежных стран - развитие авиасообщения.

"Мы предпринимаем усилия по выкупу судов, чтобы они были свободны для применения, от вопросов, связанных с двойной регистрацией. И конечно они будут использованы на приоритетных направлениях, чтобы как можно больше туристов сюда прилетало, и наши граждане тоже имели возможность отдохнуть, потому что всегда должна быть конкуренция. Только в конкуренции развивается бизнес. Это должна быть и межрегиональная конкуренция, и конкуренция стран за туриста, но мы уверены в уникальных возможностях нашей страны и готовы активно приглашать сюда гостей", - сказал он.