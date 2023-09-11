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11 сентября 2023 года 09:11
Мошенники осваивают электронную подпись
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Олег Елков/ТАСС
11 сентября. FINMARKET.RU - Краудфандинговая отрасль столкнулась с новым риском - поддельными электронными цифровыми подписями (ЭЦП), пишет "Коммерсантъ". Причем существует как риск реального заключения сделки с использованием такой подписи, выпущенной мошенниками, так и риск попыток недобросовестных заемщиков, не справляющихся с обязательствами, признать такую подпись недействительной. Статистики потерь от таких форм мошенничества пока нет, но есть случаи на десятки миллионов рублей. Так или иначе, проблема потребует от отрасли значительных инвестиций в системы безопасности. Как отмечает директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов, "участникам электронных сделок не хватает понимания масштаба проблемы и желания идти на необходимые для обеспечения безопасности затраты, а государство не способно обеспечить высокий уровень доверия к удостоверяющим центрам. "ЦБ, к примеру, предъявляет чисто технические требования к ЭП", - отмечает Кузнецов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, электронная, подпись
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