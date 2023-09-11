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11 сентября 2023 года 08:43
Россияне почти перестали "ходить" в онлайн кинотеатры
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Zuma\TASS
11 сентября. FINMARKET.RU - Доходы онлайн-кинотеатров от TVoD (покупка отдельного фильма или сериала) и EST (аренда) в январе - июне 2023 года упали до рекордного минимума - 2% от совокупной выручки видеосервисов, следует из данных исследовательской компании "ТМТ консалтинг", пишут "Ведомости". Годом ранее этот показатель составлял 9%, по итогам 2018 года - 38%. Всего за первое полугодие 2023 года рынок видеосервисов вырос на 30% до 42,3 млрд рублей. 90% этих средств - от подписки (SVoD). В январе - июне 2022 года на такие платежи приходилось 83% совокупной выручки видеосервисов, в 2018 году - 62%. Как поясняет управляющий партнер "ТМТ консалтинга" Елена Крылова, если ранее снижение доходов видеосервисов от разовых платежей главным образом было связано с замещением рекламной модели платной подпиской, то падение до рекордного минимума обусловлено уходом из России в 2022 году голливудских мейджоров, новинки которых генерировали выручку от TVoD и EST.
Опубликовано Финмаркет
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