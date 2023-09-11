Август стал успешным для рынка коллективных инвестиций

11 сентября. FINMARKET.RU - Август стал самым успешным месяцем для рынка коллективных инвестиций с декабря 2021 года. Но из-за уровней, на которых находится рынок акций, и ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ инвесторы предпочли уйти в самую консервативную категорию фондов — денежного рынка, пишет "Коммерсантъ". По мере стабилизации ключевой ставки и продолжения роста рынка акций игроки надеются на восстановление спроса и на более рисковые категории фондов.

По данным Investfunds, чистый приток средств в розничныедостиг по итогам августа 15,3 млрд руб., это рекордный результат с декабря 2021 года. Фонды показывают чистый приток средств шестой месяц подряд. За это время в них поступило свыше 54 млрд руб., причем только за летние месяцы приток средств составил почти 42 млрд руб.

Обновление многомесячного максимума стало возможным благодаря одной категории фондов, высокий интерес к которой начал проявляться еще в прошлом месяце,— это фонды денежного рынка. За август чистый приток средств в такие фонды составил почти 17,5 млрд руб., что более чем втрое больше, чем в июле, и лучший показатель за все время существования таких фондов. Около 360 млн руб. привлекли "золотые" ПИФы, инвестирующие в благородный металл.