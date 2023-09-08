Инфляция в России в августе составила 0,28%

Рост потребительских цен в августе составил 0,28% после повышения на 0,63% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 5,15% после 4,3% месяцем ранее. Рост потребительских цен совпал с прогнозами аналитиков

8 сентября. FINMARKET.RU -в РФ в августе 2023 года составила 0,28% после инфляции в 0,63% в июле, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе-августе потребительские цены выросли на 3,7%. В августе 2022 года дефляция составляла 0,52%, в январе-августе цены выросли на 10,40%.

В годовом выражении инфляция ускорилась до 5,15% после 4,3% в июле.

Инфляция в РФ в августе совпала с ожиданиями аналитиков. Эксперты, опрошенные "Интерфаксом", ожидали инфляцию в прошлом месяце на уровне 0,3%. Аналитики прогнозировали ускорение годовой инфляции в июне примерно до 5,1-5,2%.

На фоне ослабления рубля консенсус-прогноз по инфляции на 2023 год вырос до 6,4% с 6,0% по опросу месяц назад, а на 2024 год сохранился на уровне 4,8%.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5,0-6,5% (при этом в ЦБ заявляли, что динамика близка к верхней границе прогноза), прогноз Минэкономразвития - 5,3% (очевидно будет повышен), на 2024 годы прогнозы ЦБ и Минэкономразвития равняются таргету в 4%.

Продовольственные товары в августе подешевели на 0,06%, за 8 месяцев подорожали на 2,66%. Непродовольственные товары стали за прошедший месяц дороже на 1,14%, с начала года - на 3,26%. Услуги подешевели на 0,32%, за январь-август подорожали- на 5,75%.

Базовый индекс потребительских цен в августе составил 100,75%.

Рост потребительских цен на 0,4% и более зафиксирован в 36 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 1,9%) в Приморском крае в связи с удорожанием непродовольственных товаров (на 3,4%).

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,2% (с начала года - прирост цен составил 4,0% и 3,5% соответственно).

Цены на плодоовощную продукцию в августе снизились на 5,96% после роста на 1,77% в июле. За 8 месяцев плодовоовощная продукция подорожала на 8,62%.

В августе значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Цены на капусту белокочанную снизились в среднем на 29,6%, лук репчатый - на 27,0%, картофель - на 23,1%, морковь - на 20,4%, помидоры - на 17,5%, свеклу столовую - на 13,8%, виноград - на 11,1%. В то же время подорожали апельсины - на 21,0%, огурцы - на 4,2%, бананы - на 3,6%, зелень свежая - на 2,7%, груши - на 1,5%, яблоки - на 1,3%, сухофрукты - на 0,6%, чеснок - на 0,5%.

Среди прочих продовольственных товаров подешевели: икра лососевых рыб - на 0,8%, сырки творожные, глазированные шоколадом - на 0,7%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 0,6%, горох и фасоль, консервы фруктово-ягодные для детского питания, творог, молоко стерилизованное - на 0,5%, крупы овсяная и перловая, сыры твердые, полутвердые и мягкие, кисломолочные продукты, кофе натуральный в зернах и молотый - на 0,4%, овсяные хлопья "Геркулес", вермишель, сливки питьевые, сметана, йогурт - на 0,3%, творожок детский, сыры плавленые, консервы рыбные в томатном соусе, пряники, варенье, джем, повидло, кексы, рулеты, жевательная резинка - на 0,2%.

В то же время подорожали: свинина и мясо кур - на 5,6%, окорочка куриные - на 4,5%, кулинарные изделия из птицы - на 2,4%, баранина (кроме бескостного мяса) - на 2,3%, мясо индейки и фарш мясной - на 2,1%, рыба живая и охлажденная - на 2,0%, масло подсолнечное и рис шлифованный - на 1,5%, кальмары мороженые - на 1,3%, масло оливковое, кетчуп, сахар-песок - на 1,2%, кофе натуральный растворимый - на 1,1%, яйца куриные - на 1,0%, говядина бескостная, сосиски, сардельки, консервы томатные, соки фруктовые, какао, напитки газированные - на 0,9%, печень говяжья, свиная, рыба соленая, маринованная, копченая, колбасы сырокопченые - на 0,8%, говядина (кроме бескостного мяса), пшено, вода минеральная и питьевая - на 0,7%, мясокопчености, колбасы полукопченые и варено-копченые, консервы мясные и овощные для детского питания, соль поваренная пищевая, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, зефир, пастила - на 0,5%.

Тарифы на ЖКХ за август увеличились на 0,04%, с начала года - на 2,18%.

В августе среди услуг зарубежного туризма увеличились цены на поездки: на отдых в ОАЭ - на 12,2%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 3,2%, отдельные страны Средней Азии - на 2,3%, Беларусь - на 1,9%, Египет - на 0,9%. Цены на поездки на отдых в страны Закавказья снизились на 3,6%, Турцию - на 2,4%.

Среди услуг внутреннего туризма и отдыха увеличилась стоимость: проживания в хостелах - на 3,9%, гостиницах 1*-5* и мотелях - от 0,3% до 1,2%, билетов в музеи и выставки - на 1,2%, автобусных экскурсий - на 0,9%, билетов в кинотеатры - на 0,3%, театры - на 0,2%. В то же время снизилась стоимость: поездок на отдых на Черноморское побережье и в Крым - на 13,2%, речных круизов на территории России - на 4,1%, экскурсионных туров по России - на 1,2%, путевок в дома отдыха, пансионаты и санатории - на 0,5%.

В группе услуг пассажирского транспорта увеличилась стоимость: проезда в такси - на 4,4%, маршрутном такси - на 1,1%, трамвае и троллейбусе - на 1,0%, междугороднем автобусе - на 0,9%, городском автобусе - на 0,3%, комбинированного билета для проезда в городском пассажирском транспорте - на 0,1%. Аренда автомобиля стала дороже на 3,9%. Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 14,0%. Стоимость проезда в различных вагонах в поездах дальнего следования снизилась от 6,0% до 23,4%, сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования - на 5,5%.

Потребительские цены на бензин в России в августе 2023 года выросли относительно предыдущего месяца на 2,49% после того, как в июле они повысились на 2,19%, в июне -на 1,55%, в мае - на 0,95%, в апреле - на 0,05%, в марте - на 0,06%. До этого в феврале потребительские цены на бензин снижались на 0,07%, в январе оставались стабильными, в декабре росли на 0,2%, в ноябре - на 0,1%, в октябре - на 0,02%, в сентябре - на 0,14%.

Цены на дизельное топливо выросли на 4,1%, газовое моторное топливо - на 1,8%.