Кредитные организации просят отсрочить импортозамещение

8 сентября. FINMARKET.RU - Ряд крупных российских банков просит отложить с 2025 на 2027 год требования по переходу на российский системный софт, сообщает "Коммерсантъ".

В кредитных организациях считают, что отечественные поставщики не успеют адаптировать автоматизированные банковские системы (АБС) под работу с отечественными системами управления базами данных (СУБД).

В ЦБ “Ъ” сообщили, что обсуждают с участниками рынка актуальные вопросы импортозамещения, в том числе сроки перехода на отечественные решения к 1 января 2025 года, установленные указами президента. Владимир Путин 30 марта 2022 года подписал указ №166, который вводит ряд требований обеспечения кибербезопасности КИИ. В частности, с 31 марта 2022 года субъектам КИИ запретили госзакупки зарубежного софта и иностранных программно-аппаратных комплексов (ПАК), а с 1 января 2025 года — использование иностранного ПО на "значимых объектах критической информационной инфраструктуры".

Сейчас в отрасли используется преимущественно СУБД американской Oracle. Чтобы решить проблему, ряд крупных банков обсуждает идею учредить консорциум, который за несколько лет выпустит новую АБС.