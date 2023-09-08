.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Введение в Казахстане налога на доходы банков вряд ли приведет к увеличению кредитования экономики - Fitch
08 сентября 2023 года 11:21
Кредитные организации просят отсрочить импортозамещение
|0
dpa/ТАСС
8 сентября. FINMARKET.RU - Ряд крупных российских банков просит отложить с 2025 на 2027 год требования по переходу на российский системный софт, сообщает "Коммерсантъ". В кредитных организациях считают, что отечественные поставщики не успеют адаптировать автоматизированные банковские системы (АБС) под работу с отечественными системами управления базами данных (СУБД). В ЦБ “Ъ” сообщили, что обсуждают с участниками рынка актуальные вопросы импортозамещения, в том числе сроки перехода на отечественные решения к 1 января 2025 года, установленные указами президента. Владимир Путин 30 марта 2022 года подписал указ №166, который вводит ряд требований обеспечения кибербезопасности КИИ. В частности, с 31 марта 2022 года субъектам КИИ запретили госзакупки зарубежного софта и иностранных программно-аппаратных комплексов (ПАК), а с 1 января 2025 года — использование иностранного ПО на "значимых объектах критической информационной инфраструктуры". Сейчас в отрасли используется преимущественно СУБД американской Oracle. Чтобы решить проблему, ряд крупных банков обсуждает идею учредить консорциум, который за несколько лет выпустит новую АБС.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, банки, импортозамещение
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.