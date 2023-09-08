.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   МФО снизили уровень одобрения до минимума с 2022 года
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

08 сентября 2023 года 10:30

МФО снизили уровень одобрения до минимума с 2022 года

 0  
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
8 сентября. FINMARKET.RU - Микрофинансовые компании снизили уровень одобрения до минимальных с 2022 года показателей как для новых, так и для повторных клиентов, пишет "Коммерсантъ". Это связано с ростом числа отказов клиентам с высоким показателем предельной долговой нагрузки. В осенне-зимний сезон участники рынка ожидают дальнейшего роста отказов.

Потенциал для роста микрофинансовой отрасли директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев видит в наращивании качества клиентской базы, именно в это и будут вкладываться компании. Впрочем, качество потенциальных заемщиков зависит не только от маркетинговых кампаний МФО, но и от общей экономической ситуации, добавляет он. "Клиентам МФО с высоким ПДН придется подтверждать дополнительные доходы для оформления займа или идти к кредитору, который еще не выбрал свой лимит", - полагает гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  МФО,  замы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.