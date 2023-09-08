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08 сентября 2023 года 10:30
МФО снизили уровень одобрения до минимума с 2022 года
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
8 сентября. FINMARKET.RU - Микрофинансовые компании снизили уровень одобрения до минимальных с 2022 года показателей как для новых, так и для повторных клиентов, пишет "Коммерсантъ". Это связано с ростом числа отказов клиентам с высоким показателем предельной долговой нагрузки. В осенне-зимний сезон участники рынка ожидают дальнейшего роста отказов. Потенциал для роста микрофинансовой отрасли директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев видит в наращивании качества клиентской базы, именно в это и будут вкладываться компании. Впрочем, качество потенциальных заемщиков зависит не только от маркетинговых кампаний МФО, но и от общей экономической ситуации, добавляет он. "Клиентам МФО с высоким ПДН придется подтверждать дополнительные доходы для оформления займа или идти к кредитору, который еще не выбрал свой лимит", - полагает гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов.
Опубликовано Финмаркет
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