МФО снизили уровень одобрения до минимума с 2022 года

8 сентября. FINMARKET.RU - Микрофинансовые компании снизили уровень одобрения до минимальных с 2022 года показателей как для новых, так и для повторных клиентов, пишет "Коммерсантъ". Это связано с ростом числа отказов клиентам с высоким показателем предельной долговой нагрузки. В осенне-зимний сезон участники рынка ожидают дальнейшего роста отказов.

Потенциал для роста микрофинансовой отрасли директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев видит в наращивании качества клиентской базы, именно в это и будут вкладываться компании. Впрочем, качество потенциальных заемщиков зависит не только от маркетинговых кампаний, но и от общей экономической ситуации, добавляет он. "Клиентам МФО с высоким ПДН придется подтверждать дополнительные доходы для оформления займа или идти к кредитору, который еще не выбрал свой лимит", - полагает гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов.