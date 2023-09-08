Кому могут продлить выплаты пособия по уходу за ребенком

8 сентября. FINMARKET.RU - К внесению в Госдуму подготовлен законопроект о продлении срока выплаты пособия по уходу за ребенком до 3-х лет. В настоящее время он направлен в правительство для подготовки заключения, пишет "Российская газета"

"Законопроект в целях усиления социальной защиты единственных родителей (матери или отца), осуществляющих уход за ребенком, а также лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, направлен на увеличение для них периода выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как напомнил "РГ" инициатор законодательной инициативы - глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов, женщина или мужчина могут находиться в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. При этом период до 1,5 лет является видом страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В это время матери или отцу ежемесячно производится выплата пособия за счет страховых взносов, уплачиваемых работодателем в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации с заработка сотрудника (застрахованного лица).

А после того, как ребенку исполнится 1,5 года, родитель уже ничего не получает, отметил Нилов.

В связи с этим предложено продлить период выплаты пособия с 1,5 до 3-х лет родителям-одиночкам, а также тем, которые воспитывают детей-инвалидов. "Учитывая сложность ухода за ребенком-инвалидом, а также сложность осуществление ухода за ребенком единственным родителем (матерью или отцом), полагаем, что для данных категорий застрахованных граждан страховым случаем следует признать уход за ребенком не до полутора лет, а до трех лет и выплачивать им ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение всего декретного отпуска за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации", - подчеркивается в пояснительной записке к проекту закона.

Если разработанный законопроект будет поддержан, то его вступление в силу предусматривается с 1 января 2024 года, уточнил Нилов.