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08 сентября 2023 года 08:05
Ограничения на снятие наличной валюты в РФ продлены еще на полгода
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Егор Алеев/ТАСС
8 сентября. FINMARKET.RU - Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, говорится в сообщении ЦБ. Эти ограничения сохраняются из-за действующих против России санкций, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран, отмечает ЦБ. Для граждан, чей валютный вклад открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в размере не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии, что они ранее не реализовали такую возможность. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. Юридические лица - нерезиденты до 9 марта 2024 года по-прежнему не смогут получить наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах. По другим валютам ограничений нет. Юрлица-резиденты могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов, исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет. Ранее также действовали ограничения на продажу банками наличной валюты - кредитные организации могли продавать гражданам доллары США и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года (на другие валюты ограничений не было). В опубликованном в четверг пресс-релизе ЦБ этой фразы уже нет.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ЦБ, валюта, снятие, ограничения
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