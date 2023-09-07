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07 сентября 2023 года 10:49
Судебные приставы могут сами наказывать коллекторов
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Антон Новодережкин/ТАСС
7 сентября. FINMARKET.RU - Судебные приставы вправе самостоятельно наказывать коллекторов за нарушения. Такое принципиально важное разъяснение сделал Первый кассационный суд общей юрисдикции, пишет "Российская газета". Некоторое время назад соответствующие изменения были внесены в закон. Однако еще не все практики осознали: теперь необязательно вести коллектора-нарушителя в суд. В одном из конкретных дел суд отменил решение приставов, посчитав, что они не вправе штрафовать коллекторов. Кассационный суд подчеркнул: такие выводы "основаны на неправильном толковании процессуальных норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". В ближайшее время контроль за практикой взыскания долгов в стране будет резко усилен. С 1 марта будущего года надзор Федеральной службы судебных приставов распространится также на банки и микрофинансовые организации. Еще в 2017 году заработал закон, регламентирующий процедуру взыскания долгов. Все официальные коллекторские агентства сегодня включены в реестр Федеральной службы судебных приставов. Если агентства в списке нет, оно не имеет права работать. В будущем году в этот реестр войдут также банки и МФО, чьи сотрудники работают с неплательщиками. "В действующем законодательстве установлены правила, которыми должны руководствоваться лица, занимающиеся взысканием просроченной задолженности, - напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Например, ограничение количества звонков. Нельзя звонить третьим лицам. И многое другое". За нарушение предусмотрены штрафы.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, приставы, коллекторы
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