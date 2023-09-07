Блокировка просроченных продуктов может стать обязательной весной 2024 года

7 сентября. FINMARKET.RU - По итогам добровольного эксперимента по блокировке просроченных товаров на кассе с помощью маркировки "Честный знак" продажи просрочки у участников эксперимента снижаются практически до нуля по мере тиражирования механизма на все магазины. А всего по стране продажи просроченной маркированной продукции за время эксперимента снизились на 25% - с более чем 10 млн единиц продукции до 7,5 млн единиц, рассказали "Российской газете" в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Эксперимент проводился с 1 февраля до 1 августа 2023 года для отдельных видов молочной продукции, бутилированной питьевой и минеральной воды, пива и некоторых слабоалкогольных напитков, табачной продукции. Больше всего просрочки выявлено в молочной продукции.

В момент сканирования на кассе продавец получал информацию о сроке годности товара из системы маркировки "Честный знак". Если система фиксировала просрочку, продажа блокировалась. При этом магазинам не требовалось покупать дополнительное оборудование - достаточно было настроить программное обеспечение.

За все время проведения эксперимента к нему присоединились более 30 торговых федеральных и региональных сетей, а также некоторые представители малоформатной торговли. Многие участники эксперимента продолжают применять технологию и после его окончания, говорят в ЦРПТ.

В Минпромторге "РГ" рассказали, что по результатам эксперимента ведомство разработало проект постановления правительства, в котором устанавливается перечень случаев запрета продажи нелегальных товаров (попытка продажи товара, код маркировки которого отсутствует в системе, выведен из оборота, заблокирован уполномоченным органом, не введен в оборот, код проверки которого не верифицирован, попытка продажи табачной продукции с нарушением разрешенной цены), а также товаров с истекшим сроком годности.