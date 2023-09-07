Продажи топлива на АЗС становятся убыточными

7 сентября. FINMARKET.RU - Автозаправочные станции (АЗС) приносят их владельцам убытки, подсчитали для "Ведомостей" в исследовательской группе "Петромаркет". Маржа заправок по бензину Аи-92 и Аи-95 на начало сентября в среднем составляла минус 3 руб./л, по дизелю - минус 2 руб./л. "Торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива - с середины августа", - подчеркивает представитель "Петромаркета".

Глава Независимой топливной ассоциации Павел Баженов сообщил, что маржинальностьпо Аи-95 отрицательная - минус 2,19 руб./л. При этом продажи Аи-92 и дизеля, по его словам, все еще выгодны, хотя маржа очень низкая (по бензину составляет всего 63 коп./л).

На маржинальности автозаправочного бизнеса негативно сказывается рост цен на нефтепродукты в оптовом звене. Пока предпосылок для ее выхода в положительную зону не видно, считают в "Петромаркете".

Зампред правления ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев подтвердил "Ведомостям", что по многим нефтепродуктам на АЗС маржинальность сейчас отрицательная. Он добавил, что в оптовом звене цена фактически формируется на рыночных условиях, поэтому подвержена сильным колебаниям, тогда как в рознице сети стараются сдерживать рост цен в пределах инфляции. Но в текущих условиях, по его словам, это не всегда удается.

Цены на бензин и дизтопливо на товарной бирже СПбМТСБ растут все лето, а в июле, августе и сентябре обновляют исторические максимумы чуть ли не каждый день. 6 сентября очередные антирекорды установили Аи-92 и Аи-95, а также дизель. 1 т бензина Аи-92 торговалась по 65 472 руб., Аи-95 - по 76 492 руб., дизтоплива - по 68 556 руб. Цена бензина на бирже с начала года выросла почти вдвое, дизельное топливо подорожало в 1,5 раза. Аномальный рост цен в опте разгоняет стоимость топлива и в рознице.