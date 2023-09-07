Рост средств населения в банках в 2023 году составит 11-15% - ЦБ

7 сентября. FINMARKET.RU - Банк России повысилпо росту средств населения в банках на 2023 год до 11-15% с 8-12% ранее, в том числе из-за возможного интереса физлиц к вкладам по повышенным процентным ставкам, следует из аналитического обзораРФ по банковскому сектору.

Средства физлиц во 2-м квартале 2023 года (без счетов эскроу) выросли на 5% - до 1,9 трлн руб., после околонулевой динамики в первом квартале. Приток произошел на фоне увеличения экономической активности и роста реальных заработных плат населения, говорится в обзоре.

Средства населения в валюте сократились на 346 млрд руб. в рублевом эквиваленте, или на $4,4 млрд (-8%). Главными причинами стали переводы за рубеж (около $3 млрд), а также конвертация части средств в рубли.

Доля валютных средств снизилась на 0,3 п.п. - до 10%. Однако, если исключить влияние валютной переоценки, снижение было бы более заметным - на 1,4 п.п., до 9%. Доля средств населения в юанях в масштабах всех средств физлиц остается незначительной и составляет около 1%, отмечает регулятор.

Средства на счетах эскроу во 2-м квартале выросли на 340 млрд руб.(+8,4%), до 4,4 трлн руб. после незначительного роста в I квартале (+0,9%). Рост средств во 2-м квартале связан с ускорением темпов продаж жилья, а также со снижением темпов раскрытия счетов эскроу (до 0,6 трлн руб. после 0,8 трлн руб. в 1-м квартале) из-за сезонного сокращения ввода жилья по сравнению с началом года.

Средства юрлиц во 2-м квартале сократились на 600 млрд руб. (-1,4%), в основном по счетам нефтегазовых компаний. Преимущественно сокращались остатки в валюте - снижение на 600 млрд руб. в рублевом эквиваленте, или примерно на $7,4 млрд (-6,2%). При этом отток рублевых средств был минимальным - 44 млрд руб. (-0,1%).

Наблюдается также активная конвертация остатков из "токсичных" валют в юани (оценочно около $7 млрд), в результате чего их доля в валютных остатках выросла на 11 п.п. - до 41%, а в общем объеме средств компаний зафиксирован рост на 2,5 п.п. - до 8,6%, отмечает ЦБ. В целом доля валютных остатков юрлиц на 1 июля 2023 года выросла на 0,9 п.п. - до 20,8% (19,8% на 1 апреля 2023 года). Но если исключить влияние валютной переоценки, то доля снизилась на 1,0 п.п., до 18,9%, отмечает регулятор.

Банк России прогнозирует рост корпоративных средств по итогам 2023 года на уровне 13-17% с учетом традиционных для конца года поступлений на счета компаний, связанных с исполнением бюджета, а также дополнительных притоков в условиях роста цен на энергоресурсы, сказано в обзоре.

Государственные средства в банках во 2-м квартале выросли на 2 трлн руб. - до 11,0 трлн руб. (рост примерно на 22%), практически полностью за счет средств Федерального казначейства (+2,0 трлн руб.,+29%).

Прогноз динамики балансов банков основан на среднесрочном прогнозе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке 21 июля 2023 года, при этом в сентябре 2023 года запланирован пересмотр среднесрочного прогноза.