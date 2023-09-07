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07 сентября 2023 года 09:01
Минэнерго хочет разрешить экспорт топлива только НПЗ
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Егор Алеев/ТАСС
7 сентября. FINMARKET.RU - Минэнерго планирует разрешить экспорт бензина и дизтоплива только нефтеперерабатывающим заводам, заявил первый замглавы министерства Павел Сорокин на заседании комитетов Госдумы по контролю и аграрным вопросам. Из-за высокой экспортной альтернативы «очень многие недобросовестные игроки на рынке, мелкие трейдеры, нефтебазы» покупают топливо по цене внутреннего рынка, в которой учтены государственные субсидии в виде демпфера, и затем продают на экспорт, отмечает он. Проект указа об ограничении числа экспортеров, по словам чиновника, внесен в правительство и администрацию президента РФ. По данным "Коммерсанта", указ предусматривает введение ограничений на срок до 2026 года. Экспорт топлива будет возможен «исключительно спецэкспортерами и их агентами по перечню, определяемому на основе баланса производства нефтепродуктов», говорится в пояснительной записке к проекту указа. Указ наделит правительство правом определить перечень экспортеров, а также нефтепродуктов, которые попадут под ограничения. Однако пока, по данным “Ъ”, точный перечень спецэкспортеров не определен. Участники рынка сомневаются в эффективности ограничений, особенно если к экспорту будут допущены все НПЗ, в том числе небольшие заводы, не выпускающие товарного топлива.
Опубликовано Финмаркет
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