Зарплаты стали задерживать реже

7 сентября. FINMARKET.RU - В 2023 году тренд на снижение невыплат работникам сохранился и достиг минимальных значений, несмотря на санкционное давление, пишут "Известия" . Число людей, которым задержали жалованье, сократилось с почти 2,5 млн человек в 2005-м до 10 тыс., то есть в 250 раз. Тогда как объем задолженности упал с 15 млрд до 800 млн рублей - почти в 19 раз. При этом с корректировкой на инфляцию падение оказывается еще сильнее. Таким образом, задержки зарплат практически исчезли в России.

Такие выводы приводятся в статье "Российский рынок труда: статистический портрет на фоне кризисов" за авторством доктора экономических наук, замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислава Капелюшникова. Материал опубликован в августовском номере журнала "Вопросы экономики". В своем исследовании эксперт опирается на статистику Росстата. Данные охватывают только сектор средних и крупных предприятий.

Из общего числа обращений количество вопросов о задолженности по зарплате составляет около 5%, рассказали "Известиям" в пресс-службе Роструда. Там добавили: за первое полугодие 2023-го поступило порядка 4,6 тыс. таких писем - это почти в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2022-го.

Задержки заработной платы были важным инструментом ценовой подстройки к негативным шокам в 1990-е и первой половине 2000-х, отмечается в научной статье. Они позволяли российским компаниям существенно снижать стоимость рабочей силы. Однако после того, как в начале XXI века экономика РФ вступила в период энергичного роста, такая задолженность стала стремительно снижаться. В документе подчеркивается: этот тренд прерывался только несколько раз: во время финансового кризиса 2008-го, после введения санкций в 2014-м и в пандемию коронавируса в 2020-м - показатели по задержке жалованья вырастали на 10-15%.

Еще одна причина снижения задолженности перед работниками в РФ, помимо роста экономики, - поправки, внесенные в Трудовой кодекс (ТК). Они сделали невыплаты дорогостоящими для компаний, подчеркивает автор статьи.