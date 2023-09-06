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06 сентября 2023 года 09:35
Быстрорастущих компаний осталось меньше, но они стали крупнее
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Петр Ковалев/ТАСС
6 сентября. FINMARKET.RU - Несмотря на сокращение числа быстрорастущих компаний (БРК) по итогам 2022 года, во многом из-за санкций в связи с военными действиями РФ на Украине, среднегодовые темпы прироста выручки и чистой прибыли компаний-"газелей" составили 45% и 91% соответственно (против 31% и 43% годом ранее). Санкции не привели к изменению списка видов бизнеса, где успешно развиваются БРК, но сильнее, чем пандемия, повлияли на межсекторное распределение, в котором, впрочем, по-прежнему лидирует АПК, пишет "Коммерсант". Свежий обзор данных быстрорастущих компаний "СПАРК-Интерфакс" зафиксировал сокращение их числа (речь о компаниях с ежегодными темпами роста не менее 10% на протяжении четырех лет, так называемых газелей). "По нашим экспертным оценкам, предварительно число "газелей" по итогам 2022 года не уменьшилось",— говорит директор Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Дан Медовников. По его словам, "газели" стали в целом крупнее, а судя по тому, как такие компании прошли период пандемии, среди них больше тех, кто выигрывает от кризиса, чем проигрывает.
Опубликовано Финмаркет
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