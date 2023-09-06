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06 сентября 2023 года 09:18
Мошенники придумали новую схему обмана автомобилистов
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URA.RU/ТАСС
6 сентября. FINMARKET.RU - Мошенники придумали новую схему обмана российских автомобилистов. Они стали рассылать письма с предложением выгодно купить топливную карту: в случае если люди оплачивают ее, они просто теряют деньги и платежные данные, рассказали "Известиям" в "Лаборатории Касперского". На электронную почту людям приходят письма, авторы которых ссылаются на некое постановление о топливных компенсациях владельцам транспортных средств. Для большей убедительности в них указаны номер этого постановления и контакты специалиста, к которому можно обращаться по всем возникающим вопросам. В письме поясняется, что владельцам автомобилей предоставляется скидка 50% на приобретение топливной карты. К примеру, человек покупает карту за 5 тыс. рублей, а затем может заправиться на 10 тыс. Для оформления ему предлагают перейти по указанной ссылке, где на самом деле скрывается скам-ресурс. "На этом сайте размещены текст о несуществующей программе социальной поддержки и узнаваемый логотип крупной ресурсодобывающей компании, топливную карту которой можно приобрести", — пояснили в "Лаборатории Касперского". Если человек заинтересуется акцией и нажмет на кнопку "участвовать", его перекинут на страницу с выбором номинала. Карта с балансом в 50 тыс. стоит 24 990 рублей, а в 20 тыс. — 9900 рублей. "Как только человек выберет подходящий вариант, его переведут на страницу оплаты, где нужно ввести данные своей банковской карты. В результате эти сведения уходят злоумышленникам, а человек не получает ничего", — заключили в компании. Всего за восемь дней эксперты по кибербезопасности зафиксировали почти 24 тыс. таких писем, отмечают в "Лаборатории Касперского". В некоторых случаях мошенникам удалось получить деньги и данные россиян.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, мошенники, схема, автомобилисты
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