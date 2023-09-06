Мясопереработчики предложили способ стабилизировать цены на мясо

6 сентября. FINMARKET.RU - Чтобы избежать резких скачков цен, производители колбасы предлагают внедрить механизм долгосрочных контрактов с животноводами, пишет "Российская газета". Этим летом цены на птицу и свинину били рекорды. А такой способ как минимум уже опробован в зерне, сахаре или молоке.

Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) выступил с инициативой организовать внебиржевые торги мясом с участием Национальной товарной биржи (НТБ). Вопрос будет обсуждаться с бизнесом, НТБ и банками 14 сентября, рассказали "РГ" в НСМ.

Торги позволят создать индикатив, по которому можно определять стоимость мяса в отдельный момент времени. Это даст возможность заключать сделки на поставку мяса на срок от трех месяцев. "Когда поставки мяса у свиноводов и птицеводов будут запланированы, это существенно снизит волатильность цен на оптовом рынке", - пояснил "РГ" исполнительный директор НСМ Николай Аксенов.

Долгосрочные контракты уже работают в зерне, в сахарной и молочной отрасли. Поэтому ценообразование в этих отраслях строится предсказуемо вне зависимости от внешних условий, а все риски хеджированы, аргументируют в НСМ. Наличие этих инструментов позволяет продавцу быть уверенным в сбыте своей продукции, а покупателю - в бесперебойности производственного процесса. Мясная отрасль единственная, где эти инструменты не внедрены. Как результат - ежегодная волатильность на рынках мяса. Это негативно сказывается как на экономике птицеводов и свиноводов, так и мясопереработчиков.

В минсельхозе заверяли, что такое повышение цен происходит каждый год в шашлычный сезон. А в этом году потребление мяса летом оказалось еще выше ввиду того, что россияне проводили отпуска в пределах страны.

Уже сейчас оптовые цены на свинину пошли вниз: например, на пике стоимость полутуш достигала 212 руб. за кг, а сейчас снизились до 190 руб. за кг, и падение продолжится, рассказал "РГ" генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. При этом среднесложившаясяза восемь месяцев на полутуши всего лишь на 1,6% выше, чем год назад. Но такие скачки происходят в отрасли каждый год, цены в опте могут колебаться на 30-50% в ту и другую стороны, говорит Ковалев. Это создает нервозность у бизнеса и населения.

Поэтому животноводы предлагают мясопереработчикам, во-первых, делать запасы наиболее ценных кусков мяса в периоды низких цен первого и четвертого квартала года. А во-вторых, переходить на долгосрочные контракты, заключая их по средней цене, которая формируется в течение года.

Вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко затруднилась оценить, насколько перспективно будет использоваться инструмент форвардных контрактов в мясе. Важно понять, какой бенчмарк будет использоваться как базовая цена исполнения, говорит она. В Воронежской области цена на полутуши на одном предприятии может быть одна, а в соседнем регионе - другая. Центр ценовых индексов Газпромбанка разрабатывает пока лишь ценовые бенчмарки экспортных товаров. Теоретически использование финансовых инструментов хеджирования может помочь лучше планировать цены производителям и переработчикам. А если работа предприятий более эффективна, это всегда хорошо для потребителя. Но создание производных финансовых инструментов - сложный процесс с большим числом участников из разных отраслей, отмечает Снитко.