Профучастники просят ЦБ не вводить новую категорию инвесторов

6 сентября. FINMARKET.RU - Участники фондового рынка предложили ЦБ отказаться от идеи ввести новую категорию клиентов – с начальным уровнем риска (КНУР) в дополнение к стандартному и повышенному. Свои предложения в ЦБ направила профильная ассоциация ­НАУФОР, сообщают "Ведомости", ссылающиеся на документ.

Сейчас соответствующий проект указания регулятора находится в процессе публичного обсуждения – Банк России изучает все полученные замечания, рассказал его представитель.

ЦБ предложил ввести новую категорию инвесторов во внутренней классификации брокеров 26 июля, под нее подпадут клиенты с опытом маржинальной торговли меньше года. Профучастников могут обязать снизить таким клиентам максимальный размер плеча на 30–40% и уведомлять их о совершении сделки, которая приводит к возникновению непокрытой позиции.

Хотя изменения значимы, этого объема плеча достаточно начинающим инвесторам, чтобы «почувствовать рынок», говорит представитель ЦБ. Основной объем маржинальной торговли приходится на профессиональных или полупрофессиональных инвесторов с повышенным уровнем риска, в отношении них проект никаких изменений не предусматривает.

Регулятор полагает, что нововведение ограничит размер риска, который принимают на себя наименее опытные участники, не оказав при этом существенного негативного влияния на объемы рынка и его ликвидность.

В НАУФОР так не считают: для объемов рынка критически важна активность розничных инвесторов, на которых приходится 76% оборота торгов акциями, 34% – облигациями, объясняется в письме. Введение дополнительных ограничений размера плеча для неопытных инвесторов отрицательно скажется на объемах и ликвидности рынка, что может затруднить его восстановление.