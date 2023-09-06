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06 сентября 2023 года 08:15
Ассортимент товаров в торговых сетях за год сократился на 2%
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EPA/ТАСС
6 сентября. FINMARKET.RU - Ассортимент товаров в российских торговых сетях обновился - на начало марта 2023 года доля новых позиций, не представленных на полках магазинов в конце февраля 2022 года, составила порядка 65%, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ. При этом ассортимент за этот период в целом сократился на 2%. "Номенклатура ассортимента товаров в торговых сетях в целом практически восстановилась: в продуктовых товарах прежде всего за счет замещения производителей из недружественных стран отечественными аналогами, а в непродовольственном секторе - производителями из дружественных стран", - говорится в обзоре. При этом аналитики указывают, что обновление ассортимента было неоднородным. Так, согласно их расчетам, среди продовольствия по новым товарным позициям лидируют детские смеси и молоко - около 75%. Среди непродовольственных товаров - позиции из категории красоты и гигиены, здесь обновленный ассортимент представлен на 70%. Кроме того, аналитики отмечают рост доли товаров, продаваемых по акции, до 24% в начале марте этого года с 17% в конце февраля 2022 года. "Важным трендом, набирающим обороты уже продолжительное время и получившим дополнительную популярность у потребителей в 2022 году на фоне усиления сберегательной активности, является запрос на большую экономию при покупках", - отмечается в сообщении. В частности, это демонстрируется значительных увеличением ассортимента в магазинах эконом-сегмента - почти в 2 раза за указанный период. При этом ассортимент премиум-сегмента, наоборот, сокращается - примерно на 83% в марте 2023 по сравнению с февралем 2022 года.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ритейл, ассортимент, изменения
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