Ассортимент товаров в торговых сетях за год сократился на 2%

6 сентября. FINMARKET.RU -товаров в российских торговых сетях обновился - на начало марта 2023 года доля новых позиций, не представленных на полках магазинов в конце февраля 2022 года, составила порядка 65%, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ

При этом ассортимент за этот период в целом сократился на 2%.

"Номенклатура ассортимента товаров в торговых сетях в целом практически восстановилась: в продуктовых товарах прежде всего за счет замещения производителей из недружественных стран отечественными аналогами, а в непродовольственном секторе - производителями из дружественных стран", - говорится в обзоре.

При этом аналитики указывают, что обновление ассортимента было неоднородным. Так, согласно их расчетам, среди продовольствия по новым товарным позициям лидируют детские смеси и молоко - около 75%. Среди непродовольственных товаров - позиции из категории красоты и гигиены, здесь обновленный ассортимент представлен на 70%.

Кроме того, аналитики отмечают рост доли товаров, продаваемых по акции, до 24% в начале марте этого года с 17% в конце февраля 2022 года.

"Важным трендом, набирающим обороты уже продолжительное время и получившим дополнительную популярность у потребителей в 2022 году на фоне усиления сберегательной активности, является запрос на большую экономию при покупках", - отмечается в сообщении. В частности, это демонстрируется значительных увеличением ассортимента в магазинах эконом-сегмента - почти в 2 раза за указанный период. При этом ассортимент премиум-сегмента, наоборот, сокращается - примерно на 83% в марте 2023 по сравнению с февралем 2022 года.