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05 сентября 2023 года 11:27
За полгода ущерб от криптовалютных пирамид составил $50 млн
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Сергей Булкин/ТАСС
5 сентября. FINMARKET.RU - Общий ущерб от деятельности наиболее крупных криптовалютных пирамид за 1-е полугодие 2023 года составляет $50 млн, говорится в исследовании сервиса безопасности криптовалютных активов ШАРД, с которым ознакомились "Известия". По информации ШАРД по мере общего роста числа финансовых пирамид, доля пирамид именно с криптовалютой с каждым годом имеет тенденцию к увеличению. Так, если в 2022 году их доля составляла 58%, то на первую половину 2023 года их доля уже более 70%. При этом эксперты привели данные Банка России, согласно которым общее число финансовых пирамид составляет более 2,8 тыс. Как отметили аналитики, большую часть контингента организаторов новых криптовалютных пирамид составляют бывшие участники других "рухнувших" пирамид, избежавшие ответственности. "Для привлечения аудитории пирамидам приходится проводить агрессивные рекламные компании, завлекать потенциальных участников не только быстрым заработком, но и технологической моделью, наличием собственной криптовалюты и даже собственной метавселенной", - добавили эксперты.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, криптовалюты, пирамиды
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